Le président russe Vladimir Poutine a affirmé lundi que les forces russes «avancent avec assurance» tout le long de la ligne de front en Ukraine, notamment dans les régions du Donbass, de Zaporijjia et de Kherson.

La guerre fait rage en Ukraine depuis février 2022 (archives). sda

Keystone-SDA ATS

Les troupes «avancent avec assurance, en perçant les défenses de l'ennemi. Les unités des Forces armées ukrainiennes se replient partout, sur l'ensemble de la ligne de contact», a-t-il affirmé lors d'une réunion sur la situation sur le front ukrainien retransmise à la télévision, disant aussi que la prise de territoires dans le Donbass (est) et dans les régions méridionales de Zaporijjia et Kherson se déroule «conformément au plan».