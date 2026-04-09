Poutine annonce un cessez-le-feu en Ukraine pour la Pâque orthodoxe

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Les 11 avril et 12 avril Poutine annonce un cessez-le-feu en Ukraine pour la Pâque orthodoxe

ATS

9.4.2026 - 22:41

Le président russe Vladimir Poutine a annoncé un cessez-le-feu avec l'Ukraine samedi en fin de journée et dimanche pour la Pâque orthodoxe, a déclaré jeudi le Kremlin, après que Kiev a également proposé une pause dans les hostilités.

epa11743787 Russian President Vladimir Putin attends a welcome ceremony at the Akorda presidential residence in Astana, Kazakhstan, 27 November 2024. The Russian president is on a state visit to Kazakhstan. EPA/MIKHAIL TERESHCHENKO / SPUTNIK / KREMLIN POOL
epa11743787 Russian President Vladimir Putin attends a welcome ceremony at the Akorda presidential residence in Astana, Kazakhstan, 27 November 2024. The Russian president is on a state visit to Kazakhstan. EPA/MIKHAIL TERESHCHENKO / SPUTNIK / KREMLIN POOL
KEYSTONE

Keystone-SDA

09.04.2026, 22:41

Plus tôt cette semaine, son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky avait dit avoir transmis via les Etats-Unis une proposition de trêve pour les fêtes pascales, alors que les pourparlers en vue de mettre fin au conflit qui dure depuis quatre ans avaient déraillé en raison de la guerre en Iran.

«Par décision du commandant suprême, (...) V. Poutine, en lien avec la prochaine fête orthodoxe de Pâques (la Résurrection du Christ), un cessez-le-feu est décrété à partir de 16h00 (14h00 suisses) le 11 avril jusqu'à la fin de la journée du 12 avril 2026», est-il écrit dans le communiqué du Kremlin.

L'état-major général «a reçu pour instructions de cesser les opérations de combat dans toutes les directions pour cette période», a précisé le Kremlin, ajoutant que les troupes restaient prêtes à «contrer toute provocation éventuelle de l'ennemi».

Les derniers développements. Guerre au Moyen-Orient : un avion américain abattu, Beyrouth et Téhéran visés

Les derniers développementsGuerre au Moyen-Orient : un avion américain abattu, Beyrouth et Téhéran visés

«Nous partons du principe que la partie ukrainienne suivra l'exemple de la Fédération de Russie», a encore dit le Kremlin. Plusieurs cycles de pourparlers menés sous l'égide des Etats-Unis n'ont pas réussi à rapprocher les belligérants d'un accord, le processus s'enlisant davantage encore à mesure que l'attention de Washington se déplaçait vers l'Iran.

Les discussions paraissent également dans l'impasse, Moscou exigeant de Kiev des concessions territoriales et politiques que Volodymyr Zelensky a rejetées, les assimilant à une capitulation.

La guerre a coûté la vie à des centaines de milliers de personnes, ce qui en fait le conflit le plus meurtrier en Europe depuis la Deuxième Guerre mondiale. Des millions d'autres ont été déplacées.

Les plus lus

«Les mensonges doivent cesser aujourd'hui» : Melania Trump jure qu'elle ne savait rien
Scène terrible au Royaume-Uni : 250 chiens entassés dans une maison insalubre
Un joueur remporte le gros lot : 22'222 francs par mois pendant 30 ans
Fribourg et Manzambi en démonstration contre le Celta Vigo
Trump «très optimiste» sur un accord avec l'Iran : «Ils ont été vaincus»
Poutine annonce un cessez-le-feu en Ukraine pour la Pâque orthodoxe