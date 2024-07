Vladimir Poutine a encouragé jeudi les enquêteurs russes à réprimer durement toute menace de division de la société en Russie, en pleine répression exacerbée des détracteurs du Kremlin depuis l'attaque à grande échelle contre l'Ukraine de février 2022.

Vladimir Poutine a encouragé les enquêteurs russes à réprimer durement toute menace de division. IMAGO/ITAR-TASS/ Sipa USA

AFP Gregoire Galley

«Ceux qui essayent d'effrayer les gens, de diviser notre société, d'instrumentaliser les sensibilités religieuses et nationales, n'y parviendront jamais. Un châtiment inévitable et juste les attend», a déclaré le président russe, dans une vidéo diffusée mercredi soir par le Kremlin.

Il s'exprimait à l'occasion de la fête professionnelle dédiée en Russie, les 25 juillet, aux enquêteurs du ministère de l'Intérieur, du Comité d'enquête et des services de sécurité (FSB). Ce sont ces services qui gèrent la plupart des dossiers criminels impliquant l'opposition, les défenseurs des droits humains ou les anonymes opposés au pouvoir russe.

«Dans le cadre de l'opération militaire spéciale (en Ukraine), les services d'enquête accomplissent des missions spécifiques, additionnelles et très importantes, et agissent en particulier de façon efficace dans les territoires libérés», a ajouté M. Poutine, en référence aux zones d'Ukraine occupées par Moscou.

«Meilleures traditions»

«Vous restaurez la vérité et la justice, renforcez la légalité et l'ordre constitutionnel, c'est la base du développement souverain de la Russie en tant qu'Etat de droit fort et l'une des garanties les plus importantes de la sécurité nationale», a-t-il ajouté, en les remerciant de chercher à préserver «les meilleures traditions» dans ce domaine.

Moscou, qui dément, est accusé par Kiev et ses alliés occidentaux de mener une répression impitoyable dans les zones occupées en Ukraine, à coups d'arrestations arbitraires, de tortures, voire d'exécutions extra-judiciaires de prisonniers de guerre.

En Russie, la répression bat son plein contre toute opposition réelle ou supposée au conflit mené contre l'Ukraine. Elle a envoyé des milliers de Russes devant les tribunaux pour des paroles critiques ou des messages sur internet.

La plupart des opposants sont en exil ou en prison et le principal détracteur de Vladimir Poutine, Alexeï Navalny, est mort en détention dans des conditions troubles.

La Russie a aussi condamné la semaine passée à 16 ans de prison le journaliste américain Evan Gershkovich, arrêté en mars 2023 en plein reportage sur la base d'accusations d'espionnage jamais étayées.