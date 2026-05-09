Le président russe Vladimir Poutine a assuré samedi que la guerre en Ukraine «touchait à sa fin», fustigeant les pays occidentaux pour leur soutien à Kiev.

Le président russe Vladimir Putin s’est adressé aux médias après ses rencontres avec des délégations étrangères au Kremlin, à Moscou, le 9 mai 2026. AFP

Agence France-Presse Basile Mermoud

«Ils ont commencé à intensifier la confrontation avec la Russie, qui se poursuit encore aujourd’hui. Je pense que cela touche à sa fin, mais la situation reste grave», a-t-il répondu à une question visant à savoir si l’aide occidentale à l’Ukraine allait trop loin.