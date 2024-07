Les finances du Kremlin souffrent: Poutine hausse les impôts

Le président russe Vladimir Poutine a signé vendredi plusieurs décrets pour augmenter les impôts pour les hauts revenus et les entreprises. Cette décision a été prise pour financer l'explosion des dépenses liées au coûteux conflit en Ukraine.

Seuls 3 à 4% des Russes et des entreprises sont concernés par ces hausses d'impôts décidées par Poutine (archives). AFP

ATS

Les décrets présidentiels ont été publiés sur le portail officiel du gouvernement russe, après les votes de la Douma et du Conseil de la Fédération, les deux chambres du Parlement, en faveur de ce projet de loi.

En Russie, les dépenses publiques ont excédé les recettes de plusieurs dizaines de milliards d'euros depuis le début de l'offensive en Ukraine en février 2022. Le déficit fédéral a atteint 0,5% du PIB sur les six premiers mois de 2024, selon le ministère des Finances, et prévoit un déficit de 1,1% cette année, un niveau qui reste malgré tout bien inférieur à la plupart des principales économies mondiales.

Pour tenter de compenser ce déséquilibre, l'Etat russe va instaurer de nouveaux seuils d'imposition pour les plus hauts revenus (à 18, 20 et 22%) et augmenter l'impôt sur le bénéfice des sociétés (de 20 à 25%). «Ces changements visent à mettre en place un système fiscal juste et équilibré», a justifié récemment le ministre des Finances Anton Silouanov.

Budget militaire en explosion

Signe que les autorités se veulent prudentes pour ne pas affecter le niveau de vie de la majorité de la population, touchée déjà par une inflation actuellement à 8,6%, seuls «3 à 4"% des Russes et des entreprises sont concernés par ces hausses d'impôts, avait précisé M. Silouanov. Pour le reste de la population, le taux d'imposition restera à 13%, comme depuis 2001.

Officiellement, les rentrées issues de ces hausses d'impôts – environ 27 milliards d'euros supplémentaires budgétés pour 2025 – doivent servir à financer une série de «projets nationaux», des programmes pluriannuels annoncés en début d'année par Vladimir Poutine et qui concernent principalement les dépenses sociales.

Or, en réalité, il s'agit surtout de financer l'effort de guerre en Ukraine, après plus de deux ans d'un conflit coûteux économiquement et humainement. Le budget militaire russe a explosé de près de 70% en 2024 et représentera cette année 6,7% du PIB, a révélé Vladimir Poutine mi-mai.

Dans le but de «rationaliser» les dépenses et accroître davantage la production destinée à l'armée, Vladimir Poutine a évincé mi-mai un historique de son gouvernement, Sergueï Choïgou, et nommé à sa place un économiste interventionniste sans expérience militaire, Andreï Belooussov.

ATS