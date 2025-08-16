Le président russe Vladimir Poutine a déclaré samedi avoir discuté des moyens de mettre fin au conflit en Ukraine «sur une base équitable» lors de sa rencontre en Alaska (Etats-Unis) avec son homologue américain Donald Trump.

S'adressant à de hauts responsables à Moscou au lendemain des pourparlers à Anchorage, la plus grande ville d'Alaska, M. Poutine a souligné que le sommet avec M. Trump était «opportun» et «très utile», selon des propos publiés par le Kremlin.

«Nous n'avons pas eu de négociations directes de ce type à ce niveau depuis longtemps», a-t-il estimé. «Nous avons eu l'occasion de réitérer calmement et en détail notre position», a-t-il ajouté.

«La conversation a été très franche, substantielle et, à mon avis, nous rapproche des décisions nécessaires», a-t-il encore dit.

Le 24 février 2022, M. Poutine a ordonné aux troupes russes d'envahir l'Ukraine dans le cadre d'une offensive massive qui a fait des dizaines, voire des centaines de milliers de morts selon les sources, détruit des villes entières et contraint des millions de personnes à fuir leurs foyers.