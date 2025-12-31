  1. Clients Privés
Voeux du Nouvel an Poutine: «Nous croyons en notre victoire»

ATS

31.12.2025 - 14:22

Le président russe Vladimir Poutine a affirmé mercredi lors de ses voeux du nouvel an que la Russie croyait en sa «victoire» en Ukraine, près de quatre ans après le début de son offensive.

«Des millions de personnes à travers toute la Russie, croyez-moi, pensent à vous», a déclaré M. Poutine, appelant ses concitoyens à soutenir les «héros» qui se battent sur le front.
KEYSTONE

Keystone-SDA

31.12.2025, 14:22

«Je félicite tous nos combattants et nos commandants à l'approche du nouvel an. Nous croyons en vous et en notre victoire», a-t-il déclaré dans une brève allocution diffusée à la télévision quelques minutes avant que la péninsule orientale russe du Kamtchatka n'entre en 2026.

«Des millions de personnes à travers toute la Russie, croyez-moi, pensent à vous», a déclaré M. Poutine, appelant ses concitoyens à soutenir les «héros» qui se battent sur le front. Le conflit en Ukraine, déclenché par Moscou en février 2022, est le plus meurtrier en Europe depuis la Deuxième Guerre mondiale, avec des dizaines voire des centaines de milliers de morts.

Mercredi représente par ailleurs pour le président russe le 26e anniversaire de son arrivée au pouvoir, après la démission de Boris Elstine le 31 décembre 1999. Les voeux du nouvel an sont une tradition lancée par le dirigeant soviétique Leonid Brejnev. Ils sont diffusés à la télévision publique avant minuit dans chacun des onze fuseaux horaires du pays et regardés par des millions de personnes.

