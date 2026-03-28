Poutine de moins en moins prophète en son pays – Voilà pourquoi

De nouveaux chiffres montrent une baisse du soutien du peuple russe à Vladimir Poutine. Des manifestations de paysans en Sibérie et le blocage partiel de Telegram aggravent la situation.

Le chef du Kremlin Vladimir Poutine a perdu de sa popularité. Kristina Solovyova/Pool Sputnik Kremlin/AP/dpa

Redaktion blue News Dominik Müller

L'approbation du président russe Vladimir Poutine est tombée à son niveau le plus bas depuis le début de la guerre en Ukraine. Elle se situe actuellement à 70,1%, l'indice de confiance à 75%. C'est ce qui ressort d'une étude du centre national de recherche sur l'opinion publique, rapportée par les journaux de CH Media.

En général, sa cote de popularité approche des 90%. En 2024, par exemple, il avait été réélu avec un score de 87%.

Deux crises de politique intérieure sont à l'origine de ce mécontentement naissant.

En Sibérie, des manifestations d'agriculteurs ont eu lieu pour la première fois depuis dix ans. L'élément déclencheur: les autorités ont confisqué du bétail en raison de prétendus cas d'épidémie. Les agriculteurs se sont défendus, sans succès.

Les protestations ont été réprimées et les indemnisations n'ont été que légèrement augmentées. Une paysanne a déclaré à «Agentstvo»: «Il n'y a pas de confiance». Beaucoup ne sauraient plus comment survivre.

Colère face au blocage de Telegram

La restriction de la messagerie Telegram provoque une colère supplémentaire. Selon le projet de recherche international OONI, le service est déjà bloqué à environ 70%, un blocage complet a été discuté par moments.

Même au Kremlin, la perplexité règne. Une source de l'administration présidentielle a déclaré au journal «Verstka» que les mesures avaient fortement déstabilisé les gens. Malgré cela, on ne sait pas «ce que l'on pourrait leur offrir en remplacement».

Un blogueur disparaît sans laisser de traces

Les critiques de l'armée sont particulièrement virulentes. Selon CH Media, le politicien Sergei Mironov a traité les responsables d'«idiots» et de «salauds», Telegram étant indispensable aux soldats sur le front. Le Kremlin a ensuite partiellement cédé.

Le mécontentement grandit également en public. Le blogueur de propagande Ilya Remeslo a reproché à Poutine de ne pas se préoccuper des soucis de la population. Peu après, il a été interné dans un hôpital psychiatrique: depuis, on n'a plus aucune trace de lui.