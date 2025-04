Vladimir Poutine et le sultan d'Oman ont évoqué mardi ensemble au Kremlin le dossier nucléaire iranien, a annoncé le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov. Oman et médiateur des récents pourparlers entre l'Iran, allié de Moscou, et les Etats-Unis.

Téhéran rejette les allégations d'armement nucléaire et défend un droit au nucléaire à des fins civiles, notamment pour l'énergie (image prétexte, archives). sda

Keystone-SDA ATS

«Ce sujet a été évoqué» lors de discussions entre le président russe et le sultan Haitham bin Tarik al Said, a déclaré M. Peskov à la presse, en soulignant que Moscou «apprécie hautement les efforts» d'Oman en tant que médiateur.

Le conseiller diplomatique du Kremlin, Iouri Ouchakov, a également confirmé que le sujet avait été abordé lors de la rencontre entre les deux dirigeants.

«Russie prête à tout»

«Tout le monde sait bien que la Russie est prête à faire tout ce qui dépend d'elle pour contribuer à un achèvement fructueux» de discussions sur le dossier nucléaire iranien, a par ailleurs rappelé M. Peskov.

Les pays occidentaux et Israël, ennemi juré de Téhéran et considéré par les experts comme la seule puissance nucléaire au Moyen-Orient, soupçonnent l'Iran de vouloir se doter de l'arme nucléaire. Téhéran rejette ces allégations et défend un droit au nucléaire à des fins civiles, notamment pour l'énergie.

Troisième session samedi

L'Iran et les Etats-Unis doivent se retrouver samedi à Oman pour une troisième session de pourparlers sur le sujet, selon le chef de la diplomatie iranienne, Abbas Araghchi. «Des discussions techniques au niveau des experts débuteront mercredi», avait-il précisé samedi.

Ce jour-là, des discussions indirectes entre les deux pays ont eu lieu à Rome, ce qui a permis de faire «avancer» les négociations, d'après M. Araghchi, qui s'était rendu juste avant à Moscou, notamment pour discuter avec Vladimir Poutine.

Depuis son retour à la Maison Blanche, Donald Trump a relancé sa politique dite de «pression maximale» contre l'Iran, avec lequel les Etats-Unis n'ont plus de relations diplomatiques depuis 1980.