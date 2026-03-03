  1. Clients Privés
Une guerre qui «n'est pas la leur» Poutine et Orban parlent des Hongrois capturés en Ukraine

ATS

3.3.2026 - 15:17

Le président russe, Vladimir Poutine, et le Premier ministre hongrois, Viktor Orban, ont évoqué lors d'un entretien téléphonique la question des citoyens hongrois ayant combattu aux côtés des forces ukrainiennes et faits prisonniers par Moscou, a indiqué mardi le Kremlin.

L'entretien entre MM. Poutine et Orban intervient également dans un contexte de bras de fer entre Budapest et Kiev concernant des livraisons de pétrole russe à la Hongrie via l'oléoduc Droujba qui traverse l'Ukraine. (Archives)
L'entretien entre MM. Poutine et Orban intervient également dans un contexte de bras de fer entre Budapest et Kiev concernant des livraisons de pétrole russe à la Hongrie via l'oléoduc Droujba qui traverse l'Ukraine. (Archives)
ats

Keystone-SDA

03.03.2026, 15:17

Lors d'un échange de points de vue sur l'Ukraine, les deux dirigeants ont évoqué la question des «citoyens hongrois mobilisés dans les forces armées ukrainiennes et faits prisonniers par la Russie», selon un communiqué.

La Hongrie, rare pays de l'Otan et de l'Union européenne à avoir renforcé ses liens avec Moscou depuis son offensive à grande échelle lancée en 2022 en Ukraine, compte une large minorité en Ukraine, présente principalement dans la région occidentale de Transcarpatie.

La semaine dernière, le ministère russe de la Défense a publié une vidéo montrant un prisonnier de guerre présenté comme un citoyen ayant une double nationalité, ukrainien et hongrois, et disant avoir été enrôlé de force en Ukraine avant d'être capturé au front par les troupes russes.

Une guerre qui «n'est pas la leur»

Viktor Orban dénonce régulièrement l'enrôlement dans l'armée ukrainienne d'hommes de la minorité hongroise dans une guerre qui «n'est pas la leur».

L'ambassadeur d'Ukraine a été convoqué en juillet à Budapest après la mort d'un Ukrainien issu de la minorité hongroise, qui avait été selon la Hongrie mobilisé de force et frappé à mort, ce que Kiev dément.

L'entretien entre MM. Poutine et Orban intervient également dans un contexte de bras de fer entre Budapest et Kiev concernant des livraisons de pétrole russe à la Hongrie via l'oléoduc Droujba qui traverse l'Ukraine.

La Hongrie et la Slovaquie accusent Kiev de traîner les pieds pour réparer une portion de l'oléoduc endommagé dans une frappe russe en janvier, ce que Kiev dément.

Budapest bloque notamment l'adoption d'un 20e paquet de sanctions de l'UE contre la Russie et le versement d'un prêt de 90 milliards d'euros à Kiev, tant qu'elle n'aura pas obtenu la reprise des livraisons.

Le président russe et le Premier ministre hongrois ont aussi évoqué, selon le Kremlin, les conséquences possibles de la guerre au Moyen-Orient sur le marché mondial de l'énergie.

