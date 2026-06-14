Le président russe Vladimir Poutine a appelé dimanche son homologue américain Donald Trump, à l'occasion du 80e anniversaire de ce dernier. Les deux hommes ont discuté des conflits en Ukraine et en Iran ainsi que de la visite prochaine d'émissaires de Washington en Russie, a indiqué le Kremlin.

Le président russe Vladimir Poutine a appelé dimanche son homologue américain Donald Trump (archives). Keystone

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«La conversation a porté principalement sur la situation concernant le protocole d'accord en cours d'élaboration entre les États-Unis et l'Iran. Donald Trump a dit qu'un accord était proche», a déclaré aux journalistes Iouri Ouchakov, conseiller du Kremlin.

M. Ouchakov a également indiqué qu'il avait été «convenu que les représentants spéciaux du président américain, Steve Witkoff et Jared Kushner, qui sont actuellement étroitement impliqués dans les affaires iraniennes, reviendraient bientôt en Russie».