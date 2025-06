Vladimir Poutine et Xi Jinping ont «fermement condamné» les frappes israéliennes en Iran. lls ont appelé à un règlement du conflit par la voie politique et diplomatique, a annoncé jeudi le Kremlin, à l'issue d'un entretien téléphonique entre les présidents russe et chinois.

«Moscou et Pékin partent tous deux du principe que le règlement de la situation actuelle (...) ne peut pas être trouvé par la force et que ce règlement peut et doit être obtenu exclusivement par des moyens politiques et diplomatiques», a déclaré, lors d'un point presse, le conseiller diplomatique de Vladimir Poutine, Iouri Ouchakov.

«La première priorité est de promouvoir le cessez-le-feu et l'arrêt des hostilités. La force n'est pas la bonne manière de résoudre les différends internationaux», a déclaré Xi Jinping lors de cet appel, a rapporté, pour sa part, le média d'Etat Chine nouvelle.

«Les parties au conflit, en particulier Israël, devraient cesser le feu dès que possible afin d'éviter une escalade répétée de la situation et empêcher résolument la propagation de la guerre», a-t-il ajouté.

«Les deux parties ont des approches identiques», a affirmé Iouri Ouchakov. Vladimir Poutine a rapidement proposé sa médiation dans le conflit entre l'Iran et Israël. «Notre président a confirmé la volonté de la Russie de mener des efforts de médiation si nécessaire. Le dirigeant chinois s'est prononcé en faveur d'une telle médiation, estimant qu'elle pourrait contribuer à désamorcer la situation actuelle», a affirmé M. Ouchakov, détaillant la conversation téléphonique entre les deux dirigeants, qui a duré «environ une heure».

Mais cette proposition de jouer le rôle d'intermédiaire, réitérée à plusieurs reprises depuis les premières frappes israéliennes sur l'Iran il y a près d'une semaine, est loin de faire l'unanimité.

«Je ne crois pas que la Russie, qui aujourd'hui est engagée dans un conflit de haute intensité et a décidé de ne pas respecter la charte des Nations unies, depuis maintenant plusieurs années, puisse être en quoi que ce soit un médiateur», avait souligné dimanche le président français, Emmanuel Macron.