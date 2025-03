Le président russe Vladimir Poutine a jugé jeudi que les plans de son homologue américain Donald Trump de prendre le contrôle du Groenland étaient «sérieux», disant s'inquiéter que l'Arctique ne se transforme en «tremplin pour d'éventuels conflits».

«Il s'agit de projets sérieux de la part des Etats-Unis concernant le Groenland, projets qui ont des racines historiques anciennes», a déclaré M. Poutine lors d'une conférence à Mourmansk consacrée à l'Arctique. (archives). sda

Keystone-SDA ATS

Si M. Poutine a assuré que la question du Groenland, territoire autonome appartenant au Danemark, ne concerne pas la Russie, il s'est dit «préoccupé par le fait que les pays de l'Otan considèrent de plus en plus le Grand Nord comme un tremplin pour d'éventuels conflits».

Lors de cette conférence, M. Poutine a annoncé de multiples mesures destinées à développer économiquement le Grand Nord russe, une région stratégiquement importante pour Moscou, qui y a déjà modernisé ces dernières années plusieurs bases militaires laissées à l'abandon depuis l'époque soviétique.

Concurrencer Suez

Il a notamment ordonné la rénovation des villes de la région, de faire en sorte que les capacités de transport de la grande ville de Mourmansk soient multipliées par trois et que d'autres ports arctiques soient développés. Il a aussi demandé de meilleures liaisons ferroviaires entre la Sibérie, l'Oural et le Grand Nord et de développer l'extraction de matières premières et la construction navale.

«Nous augmenterons la capacité et le chiffre d'affaires de nos ports nordiques à un rythme plus rapide. Nous le ferons sur la base de solutions environnementales modernes, y compris des technologies de manutention de marchandises automatisées et sans personnel», a affirmé M. Poutine.

Il s'est aussi dit ouvert à une collaboration de la Russie avec des «pays amis» dans l'Arctique, et avec les pays occidentaux «s'ils se montrent intéressés».

La Russie espère notamment développer dans l'Arctique la Route maritime du Nord, une voie de commerce rendue possible par la fonte des glaces et qui pourrait concurrencer à terme le Canal de Suez en profitant de l'impact du changement climatique.