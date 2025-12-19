  1. Clients Privés
D'après Poutine «La balle dans le camp» de l'Ukraine et des Occidentaux

ATS

19.12.2025 - 13:14

Le président russe Vladimir Poutine a affirmé vendredi que «la balle est dans le camp» de l'Ukraine et des Occidentaux dans les négociations visant à mettre fin à la guerre. Il a estimé que Moscou avait accepté des «compromis» dans ce processus.

Poutine :

Poutine : "la balle est dans le camp" de l'Occident pour mettre fin à la guerre

Le président russe Vladimir Poutine affirme que "la balle est dans le camp" de l'Ukraine et des Occidentaux dans les négociations visant à mettre fin à la guerre, ajoutant que Moscou est "prête... à mettre fin au conflit par des moyens pacifiques".

19.12.2025

Keystone-SDA

19.12.2025, 13:14

19.12.2025, 13:51

«La balle est entièrement dans le camp de nos adversaires occidentaux, les dirigeants du régime de Kiev et leurs sponsors européens en premier lieu», a déclaré M. Poutine lors de sa conférence de presse annuelle retransmise à la télévision. Il s'est dit prêt «à négocier et à mettre fin au conflit par des moyens pacifiques».

«Nous ne nous considérons pas responsables pour la mort des gens, parce que nous n'avons pas commencé cette guerre», a-t-il ajouté, imputant la responsabilité du conflit aux autorités ukrainiennes.

