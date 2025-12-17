  1. Clients Privés
«Sans aucun doute» Poutine inflexible: «Nos objectifs en Ukraine seront atteints»

ATS

17.12.2025 - 13:07

Les objectifs de l'offensive de la Russie en Ukraine seront «sans aucun doute atteints», notamment les objectifs territoriaux, a déclaré mercredi le président russe Vladimir Poutine, sur fond d'intensification des tentatives diplomatiques de mettre fin au conflit.

Vladimir Poutine affirme qu'il "préférerait" atteindre ses objectifs "et éliminer les causes profondes du conflit par la voie diplomatique".
Vladimir Poutine affirme qu'il "préférerait" atteindre ses objectifs "et éliminer les causes profondes du conflit par la voie diplomatique".
ATS

Keystone-SDA

17.12.2025, 13:07

17.12.2025, 14:11

«Les objectifs de l'opération militaire spéciale seront sans aucun doute atteints», a-t-il affirmé au cours d'une réunion avec des responsables du ministère de la Défense à Moscou, utilisant le terme en vigueur en Russie pour parler des combats en Ukraine.

«Nous préférerions y parvenir et éliminer les causes profondes du conflit par la voie diplomatique» mais, a-t-il ajouté, si «le pays adverse et ses protecteurs étrangers refusent de s'engager dans des discussions substantielles», la Russie obtiendra «par la voie militaire» les terres qu'elle revendique.

Le chef de l'Etat russe a toutefois assuré que son pays restait prêt à «mener des négociations et à résoudre tous les problèmes par des moyens pacifiques».

Des «progrès» dans les négociations

Des pourparlers se sont déroulés dimanche et lundi à Berlin entre Volodymyr Zelenksy et les émissaires américains Steve Witkoff et Jared Kushner, gendre de Donald Trump, pour tenter d'aboutir à un compromis sur un plan en vue d'une cessation des combats.

Le président ukrainien s'est félicité lundi de «progrès» dans les négociations avec les Etats-Unis pour mettre fin à près de quatre ans de guerre avec la Russie, les Européens avançant de leur côté la proposition d'une force multinationale pour garantir la paix en Ukraine.

Le président américain s'est quant à lui montré très optimiste, après s'être entretenu avec son homologue ukrainien et plusieurs dirigeants européens.

Moscou dans l'attente

Au cours de son briefing quotidien mercredi auquel a participé l'AFP, le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov a dit que Moscou attendait que les Américains l'informent des résultats de ces discussions.

La veille, il avait estimé que la participation des Européens aux négociations en cours sur le plan américain pour l'Ukraine n'augurait «rien de bon».

Les détails du plan américain après qu'il a été remanié avec les Ukrainiens ne sont pas connus mais l'Ukraine avait fait savoir qu'il impliquait des concessions territoriales de sa part.

Le document originel de Washington avait été perçu par Kiev et les Européens comme largement favorable aux positions du Kremlin.

