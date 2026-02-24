  1. Clients Privés
Ukraine Poutine «n'a pas atteint ses objectifs» de guerre, dit Zelensky

ATS

24.2.2026 - 07:57

Vladimir Poutine «n'a pas atteint ses objectifs» de guerre ni «brisé les Ukrainiens», a déclaré le président Volodymyr Zelensky dans une vidéo diffusée mardi, quatre ans jour pour jour après l'invasion de son pays par la Russie.

Le président Volodymyr Zelensky s'est exprimé dans un message vidéo à l'occasion des quatre ans de l'agression de son pays par la Russie.
Le président Volodymyr Zelensky s'est exprimé dans un message vidéo à l'occasion des quatre ans de l'agression de son pays par la Russie.
ATS

Keystone-SDA

24.02.2026, 07:57

24.02.2026, 07:59

Le président russe, Vladimir «Poutine n'a pas atteint ses objectifs. Il n'a pas brisé les Ukrainiens. Il n'a pas gagné cette guerre», a déclaré M. Zelensky dans un message vidéo. «Nous avons préservé l'Ukraine et nous ferons tout pour parvenir à la paix, et pour que justice soit faite. Nous voulons la paix, une paix forte, digne et durable», a-t-il ajouté.

Peu avant, la cheffe de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, est arrivée en Ukraine, pour manifester le soutien de l'UE à l'occasion de cet anniversaire.

Elle a indiqué sur la plateforme X souhaiter «envoyer un message clair au peuple ukrainien et à l'agresseur: nous ne céderons pas tant que la paix ne sera pas rétablie».

La dirigeante doit avec le président du Conseil européen, António Costa, prendre part à une rencontre trilatérale avec M. Zelensky.

Ils ont également prévu de participer à une réunion en visioconférence de la Coalition des volontaires, rassemblant des alliés de Kiev.

Conflit le plus sanglant en Europe depuis la fin de la Deuxième guerre mondiale, l'offensive massive russe a fait au moins des centaines de milliers de morts et de blessés. Elle a aussi suscité un bouleversement géopolitique, poussant de nombreux pays européens à multiplier leurs dépenses militaires, en vue d'un possible affrontement contre la Russie.

Les négociations diplomatiques entre Kiev et Moscou amorcées en 2025 sous l'égide des Etats-Unis n'ont, pour l'heure, pas permis d'arrêter les combats.

