Le président russe Vladimir Poutine «ne s'arrêtera pas de lui-même», a martelé mardi le président ukrainien Volodymyr Zelensky dans une intervention diffusée en vidéo devant le Parlement européen pour marquer le 1000e jour de l'invasion russe.

Volodymyr Zelensky a également égratigné «certains dirigeants européens qui pensent aux élections» nationales plutôt qu'à l'Ukraine. (archives). sda

ats ATS

«Poutine se concentre sur la victoire. Il ne s'arrêtera pas de lui-même. Plus il dispose de temps, plus les conditions se détériorent», a insisté le chef de l'Etat ukrainien dans un discours longuement ovationné par les eurodéputés. C'est le «meilleur moment» pour «pousser plus fort» contre la Russie, a-t-il estimé.

«Poutine reste plus petit que les Etats unis d'Europe. Je vous exhorte à ne pas l'oublier et à ne pas oublier tout ce que l'Europe est capable de faire», a-t-il poursuivi.

Selon lui, la Russie n'aura pas de «réelle motivation pour engager des négociations significatives sans incendie dans ses dépôts de munitions sur le territoire russe (...), sans destruction des bases aériennes russes, sans perte de ses capacités de production de missiles et de drones et sans que ses avoirs ne soient confisqués».

Dirigeants européens égratignés

Au passage, Volodymyr Zelensky a égratigné «certains dirigeants européens qui pensent aux élections» nationales plutôt qu'à l'Ukraine. L'Allemagne, où des législatives anticipées sont prévues pour février, a récemment suscité la colère de Kiev en raison de l'appel téléphonique passé par Olaf Scholz à Vladimir Poutine mi-novembre, pour la première fois en deux ans.

Le chancelier social-démocrate allemand refuse en outre de livrer des missiles de longue portée Taurus, réclamés par l'Ukraine face à la Russie, malgré le récent feu vert de Washington à l'emploi d'armes similaires.

Au Parlement européen, l'Allemand Manfred Weber, le chef du PPE – parti de droite et première force politique dans cette assemblée –, a pris ses distances avec M. Scholz en demandant de «donner maintenant à l'Ukraine les missiles Taurus nécessaires».

