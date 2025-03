L'émissaire américain, Steve Witkoff, a fait l'éloge du président russe Vladimir Poutine, qu'il considère comme digne de confiance. Le dirigeant russe lui a dit qu'il était allé à l'église pour prier pour son «ami» Donald Trump, a assuré l'émissaire.

L'émissaire du président américain Steve Witkoff est à Moscou pour présenter aux Russes une proposition de cessez-le-feu de 30 jours en Ukraine (archives). sda

Keystone-SDA ATS

«Je ne considère pas Poutine comme étant un mauvais type. C'est une situation compliquée, cette guerre, et tous les ingrédients qui y ont conduit», a affirmé l'envoyé spécial dans le podcast de l'animateur conservateur Tucker Carlson, qui avait lui-même interrogé le président russe l'année dernière.

M. Poutine est visé depuis mars 2023 par un mandat d'arrêt pour des suspicions de déportation illégale d'enfants ukrainiens vers la Russie. L'émissaire américain a rencontré Vladimir Poutine il y a une dizaine de jours à Moscou.

Un «magnifique portrait» de Trump

«Je pense qu'il a été franc avec moi», a indiqué M. Witkoff dans ce podcast diffusé vendredi soir, racontant comment le président russe lui avait remis un «magnifique portrait» du président Trump.

«Et [il] m'a raconté une histoire [...] sur le fait que lorsque le président s'est fait tirer dessus, il est allé à son église locale, a rencontré son prêtre et a prié pour le président, non pas parce qu'il pouvait devenir le président des Etats-Unis, mais parce qu'il avait une amitié avec lui et qu'il priait pour son ami».

«J'ai transmis ce message à notre président, ainsi que le tableau, qui l'a manifestement touché», a-t-il dit. Le président américain avait réchappé à une tentative d'assassinat lors de la campagne électorale en juillet dernier.

Des responsables américains, ukrainiens et russes doivent tenir des pourparlers séparés en Arabie saoudite lundi, afin de tenter de s'accorder sur une trêve des attaques visant les infrastructures énergétiques des deux pays, après trois ans d'offensive russe qui a fait des dizaines de milliers de morts.

Concernant le président ukrainien Volodymyr Zelensky, contre qui le président Trump s'était emporté lors d'une récente rencontre à la Maison-Blanche, l'émissaire américain a estimé qu'il «fait de son mieux». «Il est dans une situation très, très difficile [...] C'est le meilleur moment pour lui de conclure un accord», a-t-il affirmé.