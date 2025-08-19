  1. Clients Privés
L'Europe ne doit pas être «naïve» Macron: «Poutine est un prédateur, un ogre à nos portes»

ATS

19.8.2025 - 10:26

Vladimir Poutine est «un prédateur, un ogre à nos portes» qui «a besoin de continuer de manger» pour «sa propre survie», a averti mardi Emmanuel Macron, appelant les Européens à «ne pas être naïfs» face à la Russie qui sera «durablement une puissance de déstabilisation».

Le président français pense que «la Russie est devenue durablement une puissance de déstabilisation et une menace potentielle pour beaucoup d'entre nous».
KEYSTONE

Keystone-SDA

19.08.2025, 10:26

19.08.2025, 10:42

«Depuis 2007-2008 (l'intervention russe en Géorgie, ndlr), le président Poutine a rarement tenu ses engagements. Il a constamment été une puissance de déstabilisation. Et il a cherché à revoir les frontières pour étendre son pouvoir», a souligné le président français dans un entretien sur LCI.

Rencontre Zelensky-Poutine. Macron: «Ce sera un pays neutre, peut-être la Suisse, je plaide pour Genève»

Rencontre Zelensky-PoutineMacron: «Ce sera un pays neutre, peut-être la Suisse, je plaide pour Genève»

«Un pays qui investit 40% de son budget dans de tels équipements, qui a mobilisé une armée de plus d'1,3 million d'hommes, ne reviendra pas à un état de paix et un système démocratique ouvert du jour au lendemain», a-t-il prévenu.

«Donc, y compris pour sa propre survie, il (Poutine) a besoin de continuer de manger. Voilà. Et donc c'est un prédateur, c'est un ogre à nos portes. Je ne dis pas que dès demain, c'est la France qui sera attaquée, mais enfin c'est une menace pour les Européens (...) Il ne faut pas être naïfs», a insisté le chef de l'Etat.

«Peut-être trop pessimiste»

Cet entretien a été réalisé à l'issue de la réunion à Washington entre Donald Trump et plusieurs dirigeants européens où a été annoncée la tenue d'une rencontre entre Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine.

Mais, dans un autre entretien à la chaîne américaine NBC News, Emmanuel Macron n'a pas caché qu'il ne partageait pas l'optimisme de Donald Trump sur la possibilité d'arriver à un accord de paix.

«Quand je regarde la situation et les faits, je ne vois pas le président Poutine vouloir la paix maintenant mais peut-être je suis trop pessimiste», a-t-il déclaré.

