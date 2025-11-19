  1. Clients Privés
Santé Près d'une femme sur trois victime de violences domestiques ou sexuelles

ATS

19.11.2025 - 15:06

Près d'une femme sur trois a été victime à un moment donné de violences domestiques ou sexuelles dans le monde. En près de 25 ans, la situation a peu changé, a déploré mercredi l'Organisation mondiale de la santé (OMS) à Genève.

Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) Tedros Adhanom Ghebreyesus déplore le manque d'initiatives pour lutter contre les violences contre les femmes (archives).
sda

Keystone-SDA

19.11.2025, 15:06

Selon des chiffres de 2023, environ 840 millions de femmes de plus de 15 ans sont affectées. Le chiffre a reculé de 0,2% par an dans les deux dernières décennies. Les avancées sont «extrêmement lentes» a admis à la presse une responsable de l'OMS. Il atteint 13,4% en Suisse.

Parmi les victimes, 263 millions de femmes ont subi des violences sexuelles de la part d'une personne qui n'était pas leur partenaire. Elles sont près d'un quart en Suisse. «Les violences contre les femmes sont l'une des injustices les plus vieilles et les plus persistantes, mais aussi l'une pour lesquelles la réponse est la moins importante», selon le directeur général de l'OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus.

«La violence contre les femmes n'est jamais acceptable», a affirmé à un sous-directeur général, à quelques jours de la Journée internationale pour l'élimination des violences contre les femmes. «Chaque communauté, soit le monde entier, est affectée d'une manière ou d'une autre», a-t-il ajouté.

Le financement pour lutter contre ce problème s'effondre. Au moment où les urgences humanitaires, les changements technologiques et les inégalités économiques augmentent la menace pour les femmes, dit l'organisation. En 2022, seul 0,2% de l'aide au développement était utilisé pour la prévention des violences contre les femmes. Les montants ont encore diminué cette année.

Inquiétude sur l'Océanie

Parmi les effets, des femmes font face à des grossesses non souhaitées, à une menace plus importante d'infections sexuelles et à des dépressions. Dans les 12 derniers mois qui ont précédé les données du rapport, 12,5 millions d'adolescentes ou 16% du total ont été confrontées à des abus de la part de leur partenaire. Celles qui se trouvent dans les pays pauvres, en conflit ou exposés au changement climatique sont les plus affectées.

L'Océanie, sans l'Australie et la Nouvelle-Zélande, atteint un taux de 38% de femmes victimes de violences domestiques pendant la dernière année avant les données du rapport. Soit plus de trois fois le chiffre mondial qui s'établit à 11%.

Des avancées ont été obtenues dans les pays où une volonté politique a été observée, explique l'OMS. Le rapport recommande d'augmenter les dispositifs de prévention établis sur des preuves, de renforcer les prestations sanitaires, légales et sociales en mettant les rescapées au centre, de lancer des systèmes de données adaptées et d'honorer les lois et les politiques liées à l'émancipation des femmes.

