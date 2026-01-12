  1. Clients Privés
Une ONG dénonce Près de 200 morts dans les manifestations en Iran

ATS

12.1.2026 - 06:17

Le pouvoir iranien a perpétré un «massacre» pour réprimer le mouvement de contestation dans le pays, a dénoncé dimanche un groupe de défense des droits humains. Les autorités ont elles appelé à des manifestations lundi en soutien à la République islamique.

Cette image tirée d'une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux montre des manifestants dansant et applaudissant autour d'un feu de joie alors qu'ils descendent dans les rues malgré une répression croissante, alors que la République islamique reste coupée du reste du monde, à Téhéran, en Iran, le vendredi 9 janvier 2026. (UGC via AP)
Cette image tirée d'une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux montre des manifestants dansant et applaudissant autour d'un feu de joie alors qu'ils descendent dans les rues malgré une répression croissante, alors que la République islamique reste coupée du reste du monde, à Téhéran, en Iran, le vendredi 9 janvier 2026. (UGC via AP)
KEYSTONE

Keystone-SDA

12.01.2026, 06:17

L'ONG Iran Human Rights (IHR), basée en Norvège, a déclaré dimanche avoir confirmé la mort d'au moins 192 manifestants, mais averti que le nombre réel de victimes pourrait être beaucoup plus élevé.

Une vidéo, dont la localisation a été authentifiée dimanche par l'AFP, montre des dizaines de corps amoncelés à l'extérieur d'une morgue au sud de Téhéran. Selon des ONG, il s'agit des victimes de la répression des manifestations en Iran.

«Des informations non vérifiées indiquent qu'au moins plusieurs centaines, voire plus de 2000 personnes selon certaines sources, auraient été tuées», a-t-elle souligné, dénonçant un «massacre» et un «crime (...) majeur contre le peuple iranien». L'IHR a aussi estimé à plus de 2600 les manifestants arrêtés.

Pouvoir ébranlé

D'une ampleur inédite depuis trois ans, le mouvement pose à la République islamique, proclamée en 1979, l'un de ses plus grands défis.

Déclenché à Téhéran le 28 décembre par des commerçants protestant contre la cherté de la vie, il a gagné de nombreuses autres villes. Les autorités ont imposé une coupure d'internet, désormais en vigueur depuis plus de 72 heures, selon l'ONG de surveillance de la cybersécurité Netblocks.

Le pouvoir judiciaire a réitéré que les mis en cause seraient traités «avec fermeté», après que le chef de la police a fait état «d'importantes arrestations».

«Deuil national» -

En fin de journée, le gouvernement a décrété trois jours de deuil national pour les «martyrs de la résistance», en référence notamment aux membres des forces de sécurité tués.

Si les autorités disent comprendre les revendications économiques des manifestants, elles fustigent désormais de plus en plus des «émeutiers» instrumentalisés selon elles par l'étranger, les Etats-Unis et Israël en tête.

Le président Massoud Pezeshkian a exhorté la population à participer lundi à une «marche de résistance» dans tout le pays, pour dénoncer les violences commises, selon lui, par des «criminels terroristes urbains». La télévision d'Etat a diffusé des images de bâtiments en feu, dont une mosquée, ainsi que de cortèges funéraires d'agents des forces de l'ordre.

Hôpitaux débordés

Des images publiées sur les réseaux sociaux – probablement par des moyens satellitaires – ont montré de grandes foules défilant dans la nuit de samedi à dimanche dans plusieurs villes iraniennes, notamment la capitale Téhéran et Machhad, dans l'est du pays.

Le Centre pour les droits de l'homme en Iran (CHRI), dont le siège est à New York, a affirmé que les hôpitaux étaient «débordés» par l'afflux de manifestants blessés.

A Téhéran, un journaliste de l'AFP décrit une quasi-paralysie de la vie quotidienne, avec beaucoup de boutiques qui ont baissé le rideau. Les écoles sont fermées et l'enseignement se fait désormais à distance mais sans internet, il est impossible de se connecter. De même, si de nombreux Iraniens se rendent encore au bureau, l'absence de réseau rend toute activité difficile.

Samedi soir, les lignes de téléphonie mobile ont également été coupées, ce qui n'avait pas été le cas, selon des habitants de Téhéran, lors de la dernière grande vague de manifestations en 2022-2023.

Des manifestations de solidarité ont rassemblé des milliers de personnes dimanche à Paris, Londres ou Vienne, tandis qu'à Istanbul, la police turque a bloqué les manifestants devant le consulat iranien.

Trump «prêt à aider»

Le président américain Donald Trump a répété samedi que Washington se tenait «prêt à aider» les manifestants «aspirant à la liberté».

En cas de frappes américaines, l'Iran ripostera en ciblant des sites militaires et le transport maritime des Etats-Unis, a averti le président du Parlement Mohammad Bagher Ghalibaf.

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a lui dit espérer que Téhéran «serait bientôt délivré du joug de la tyrannie», tandis qu'un haut responsable militaire affirmait que l'armée serait «en mesure de répondre avec force si nécessaire».

La mobilisation survient dans un pays affaibli par une guerre avec Israël en juin et les coups portés à plusieurs de ses alliés régionaux, ainsi que par les sanctions liées à son programme nucléaire rétablies en septembre par l'ONU.

