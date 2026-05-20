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Santé Près de 600 cas et 139 décès suspects d'Ebola selon l'OMS

ATS

20.5.2026 - 11:26

Le nombre de décès suspectés d'être liés à Ebola atteint désormais 139, parmi près de 600 cas suspects, selon l'OMS. Mais «nous nous attendons à ce que ce chiffre continue d'augmenter», a affirmé mercredi à la presse le directeur général Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) Tedros Adhanom Ghebreyesus est très inquiet de la situation d'Ebola.
Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) Tedros Adhanom Ghebreyesus est très inquiet de la situation d'Ebola.
ATS

Keystone-SDA

20.05.2026, 11:26

20.05.2026, 12:32

En République démocratique du Congo (RDC), 51 cas sont confirmés. «Nous savons que la dimension de l'épidémie est bien plus importante», a insisté le chef de l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Deux cas ont également été observés en Ouganda.

Mardi soir, un comité d'urgence a approuvé son choix de considérer cet épisode comme une urgence sanitaire de portée internationale, deuxième niveau le plus élevé après l'urgence pandémique.

M. Tedros est très inquiet de la vitesse de propagation, de la présence de cas en zone urbaine ou encore de l'augmentation récente des violences dans l'est de la RDC. Plus de 100'000 personnes ont été déplacées ces deux derniers mois en raison des affrontements entre le M23 et l'armée congolaise.

Santé. Réunion d'urgence à l'OMS sur Ebola

SantéRéunion d'urgence à l'OMS sur Ebola

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