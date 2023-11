Le candidat du parti au pouvoir, le ministre de l'économie Sergio Massa, à droite, et Javier Milei, candidat de la coalition Liberty Advances, participent à un débat présidentiel à Buenos Aires, Argentine, dimanche 12 novembre 2023. Milei et Massa s'affronteront lors d'un second tour le 19 novembre. (Luis Robayo/Pool via AP)

