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Second tour serré Présidentielle au Pérou: ouverture des bureaux de vote

ATS

7.6.2026 - 14:55

Les bureaux de vote ont ouvert dimanche matin au Pérou pour le second tour de l'élection présidentielle qui oppose la candidate de droite Keiko Fujimori au candidat de gauche Roberto Sanchez dans un scrutin qui s'annonce extrêmement serré.

Les Pérouviens doivent départager lors d'un second tour qui s'annonce serré la candidate de droite Keiko Fujimori de son rival de gauche Roberto Sanchez, ici lors d'un débat le 1er juin à Lima.
Les Pérouviens doivent départager lors d'un second tour qui s'annonce serré la candidate de droite Keiko Fujimori de son rival de gauche Roberto Sanchez, ici lors d'un débat le 1er juin à Lima.
ATS

Keystone-SDA

07.06.2026, 14:55

07.06.2026, 15:56

Les bureaux de vote ont commencé à ouvrir peu après 07h00 (14h00 en Suisse), a constaté l'AFP. Ils fermeront à 17h00 (minuit en Suisse).

Les sondages donnent les deux candidats au coude-à-coude, dans un contexte de désillusion politique et d'exaspération face à la criminalité. Aucun des deux n'a suscité un large soutien au premier tour, où ils ont recueilli ensemble moins de 30% des suffrages.

Keiko Fujimori, 51 ans, fille de l'ancien président Alberto Fujimori, qui a dirigé le pays d'une main de fer dans les années 1990, brigue la présidence pour la quatrième fois consécutive.

Elle revendique l'héritage contrasté de son père, crédité par ses partisans d'avoir stabilisé l'économie et vaincu les guérillas des années 1980 et 1990, mais condamné pour corruption et crimes contre l'humanité.

Roberto Sanchez, ancien ministre de 57 ans, se présente pour la première fois, porté par un fort soutien dans les régions andines, où de nombreux électeurs s'estiment délaissés par le pouvoir central de Lima.

Alliances nécessaires

Un juge a décidé vendredi de le renvoyer en procès pour de présumées irrégularités dans le financement de campagnes locales entre 2018 et 2020, des accusations qu'il rejette.

Quel que soit le vainqueur dimanche, il héritera d'un pays plongé dans une crise politique persistante qui a vu se succéder huit présidents depuis 2016.

Au centre de cette instabilité figure une disposition constitutionnelle permettant au Parlement de destituer le président pour «incapacité morale permanente», une notion aux contours flous.

Aucun des deux candidats ne disposera d'une majorité au Parlement, ce qui obligera le futur président à nouer des alliances pour espérer terminer son mandat.

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