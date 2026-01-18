Candidat socialiste en tête du 1er tour

Le candidat socialiste Antonio José Seguro est arrivé en tête du 1er tour de l'élection présidentielle de dimanche au Portugal, suivi par le leader d'extrême droite André Ventura, selon deux sondages à la sortie des bureaux de vote réalisées pour les télés locales.

Andre Ventura, le candidat d'extrême droite, serait au 2e tour, selon deux sondages à la sortie des urnes. ATS

Keystone-SDA ATS

Favori des sondages publiés avant le vote, le leader d'extrême droite André Ventura apparaît en deuxième position, mais n'est pas assuré d'atteindre le second tour en raison du mince écart le séparant du candidat libéral Joao Cotrim Figueiredo.

D'après la projection de la télévision publique RTP, en ligne avec celle de ces concurrentes SIC et TVI, M. Seguro, un socialiste ancré au centre âgé de 63 ans, aurait obtenu entre 30 et 35% des voix.

M. Ventura, député de 43 ans et fondateur du parti d'extrême droite Chega ("Assez"), recueillerait 20 à 24% des suffrages, contre 17 à 21% pour M. Cotrim Figueiredo, un eurodéputé de 64 ans.

Le vote décisif entre les deux candidats ayant recueilli le plus de suffrages se tiendra lors d'un second tour prévu le 8 février.

Ce scénario que le Portugal n'avait pas connu depuis 1986 témoigne des bouleversements provoqués par la montée de l'extrême droite au Portugal, où elle est déjà la première force d'opposition au gouvernement de droite.

Le premier ministre Luis Montenegro, reconduit en mai dernier à la tête d'un exécutif minoritaire, devra en tout cas cohabiter avec un chef de l'Etat qui n'est pas issu de son camp contrairement au président sortant, le conservateur Marcelo Rebelo de Sousa.

Campagne à suspense

Au bout d'une campagne électorale à grand suspense, avec un nombre record de onze candidats, le candidat soutenu par le gouvernement, Luis Marques Mendes, arriverait en cinquième position, avec 8 à 11% des voix.

Toujours selon la projection de la télévision publique, l'indépendant Henrique Gouveia e Melo, un amiral à la retraite qui avait dirigé avec succès la campagne de vaccination contre le Covid-19, aurait fini quatrième, obtenant entre 11 et 14% des voix.

Déjà candidat en 2021, le leader d'extrême droite André Ventura avait alors recueilli 11,9% des suffrages, soit près de 500'000 voix, pour terminer en troisième position, juste derrière une candidate socialiste dissidente.

Depuis, son parti Chega n'a cessé de progresser dans les urnes, obtenant 22,8% des suffrages et 60 députés aux législatives de mai dernier, et dépassant le Parti socialiste en tant que premier parti d'opposition au gouvernement minoritaire de M. Montenegro.

«Un nouveau score solide pour l'extrême droite confirmerait sa domination sur le paysage politique» et marquerait un nouveau chapitre dans «la bataille en cours au sein de la droite, entre le centre droit traditionnel et l'extrême droite émergente», avait résumé le cabinet d'analyses Teneo dans une note publiée avant le vote.

Auto-proclamé «candidat du peuple» qui promet de «mettre de l'ordre» au Portugal, M. Ventura a terminé sa campagne en demandant aux autres partis de droite de ne pas lui «faire obstacle» en cas d'éventuel second tour l'opposant au candidat socialiste.