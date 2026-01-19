  1. Clients Privés
Portugal Le candidat d'extrême droite qualifié pour la présidentielle

ATS

19.1.2026 - 07:21

Le candidat d'extrême droite André Ventura est arrivé en deuxième position du premier tour de l'élection présidentielle dimanche au Portugal, se qualifiant ainsi pour le second tour où il affrontera le socialiste Antonio José Seguro, selon des résultats partiels.

Le candidat à la présidence Henrique Gouveia e Melo (R) vote à Lisbonne, au Portugal, le 18 janvier 2026 (archives).
Le candidat à la présidence Henrique Gouveia e Melo (R) vote à Lisbonne, au Portugal, le 18 janvier 2026 (archives).
KEYSTONE

Keystone-SDA

19.01.2026, 07:21

D'après ces résultats portant sur 90% des circonscriptions et publiés par l'administration électorale, M. Seguro obtient 30,6% des suffrages, contre 24,7% pour M. Ventura et 14,8% pour le candidat arrivé en troisième position, le libéral Joao Cotrim Figueiredo.

Présidentielle au Portugal. Candidat socialiste en tête du 1er tour

Présidentielle au PortugalCandidat socialiste en tête du 1er tour

