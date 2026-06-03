Donald Trump a déclaré dans un podcast diffusé mercredi qu'une candidature conjointe du vice-président JD Vance et du chef de la diplomatie Marco Rubio serait «imbattable» pour la présidentielle américaine de 2028. Pourtant, un possible duel entre les deux hommes pour la Maison Blanche se dessine.

«Je ne sais pas comment on pourrait les battre s'ils font équipe», a déclaré Donald Trump à propos dev JD Vance (à g.) et Marco Rubio (à dr.). IMAGO/ZUMA Press Wire

Keystone-SDA ATS

Jusqu'ici, ni JD Vance ni Marco Rubio n'a ouvertement déclaré son intérêt pour succéder à Donald Trump en se présentant à la prochaine élection présidentielle.

Mais à deux ans des primaires pour l'investiture républicaine à la présidentielle, une question revient de manière lancinante à droite: qui reprendra le flambeau? Le vice-président et le chef de la diplomatie américaine sont largement perçus comme de sérieux prétendants, et comme des rivaux.

«Ils sont tous les deux excellents. Je les apprécie tous les deux», a déclaré Donald Trump dans un podcast du New York Post diffusé mercredi, sans se risquer à préciser lequel des deux serait en tête du ticket, c'est-à-dire candidat à la présidence. «Je ne sais pas comment on pourrait les battre s'ils font équipe» a-t-il dit, ajoutant que les deux hommes «s'entendent très bien». Un duel commence toutefois à prendre forme.

Popularité en baisse

JD Vance, de par sa fonction, est plus étroitement associé au bilan du chef d'Etat en exercice. Or la cote de popularité de Donald Trump est en baisse, plombée en particulier par la guerre en Iran.

Le vice-président a tenté de prendre ses distances avec ce conflit sans rompre pour autant avec l'imprévisible président, un exercice politiquement périlleux, et qui n'est pas forcément très lisible pour les électeurs.

De son côté, le secrétaire d'Etat, remplaçant d'un jour de la porte-parole de l'exécutif américain Karoline Leavitt en congé maternité, a réalisé une apparition remarquée en salle de presse début mai, qui avait suscité les éloges des républicains, saluant une prestation ponctuée de traits d'esprit.

Marco Rubio avait toutefois assuré en décembre 2025 dans un entretien à Vanity Fair qu'il ne se mettrait pas en travers de la route du vice-président en cas de candidature à la présidentielle. «Si JD Vance se présente pour être président, il sera notre candidat et je serai l'un des premiers à le soutenir», avait-il affirmé.