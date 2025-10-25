  1. Clients Privés
Elections Présidentielle en Irlande : Catherine Connolly donnée gagnante

ATS

25.10.2025 - 15:44

La candidate indépendante de gauche Catherine Connolly est donnée gagnante de l'élection présidentielle en Irlande. Son unique rivale et membre du parti centriste Fine Gael a reconnu samedi après-midi sa défaite.

La candidate indépendante de gauche Catherine Connolly (au centre) sera la prochaine présidente de l'Irlande.
La candidate indépendante de gauche Catherine Connolly (au centre) sera la prochaine présidente de l'Irlande.
ATS

Keystone-SDA

25.10.2025, 15:44

25.10.2025, 15:53

«Catherine sera une présidente pour nous tous et elle sera ma présidente», a déclaré sur la télévision publique RTE Heather Humphreys. Mme Connolly a également été félicitée par Simon Harris, le vice-Premier ministre irlandais, lui aussi du Fine Gael, pilier de la coalition au pouvoir. «Je lui souhaite tout le succès possible», a-t-il déclaré.

