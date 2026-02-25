  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Présidentielle française Le Pen ne fera pas campagne avec un bracelet électronique

ATS

25.2.2026 - 22:44

La cheffe des députés RN Marine Le Pen a assuré qu'elle ne ferait pas campagne pour la prochaine élection présidentielle si elle était condamnée à porter un bracelet électronique. Elle l'a dit mercredi dans un entretien à BFMTV.

Marine Le Pen a assuré qu'elle ne ferait pas campagne pour la prochaine élection présidentielle si elle était condamnée à porter un bracelet électronique (archives).
Marine Le Pen a assuré qu'elle ne ferait pas campagne pour la prochaine élection présidentielle si elle était condamnée à porter un bracelet électronique (archives).
ATS

Keystone-SDA

25.02.2026, 22:44

25.02.2026, 22:53

«On ne peut pas faire campagne dans ces conditions», a-t-elle estimé, y voyant «une autre manière de (l')empêcher d'être candidate» en 2027.

Mme Le Pen connaîtra le 7 juillet la décision de la cour d'appel de Paris dans le dossier des assistants des eurodéputés du RN. Elle a été condamnée en première instance notamment à deux ans de port de bracelet électronique et cinq ans d'inéligibilité avec exécution immédiate.

La cheffe des députés RN Marine Le Pen a également écarté l'idée de jouer «un rôle de tutelle» sur Jordan Bardella si elle était empêchée par la justice de se présenter à la présidentielle.

La cheffe de file du parti d'extrême droite a affirmé que si Jordan Bardella était élu, elle aurait «le rôle qu'il souhaitera que j'aie. En tout cas, ce qui est sûr, pas un rôle de tutelle. Il n'a jamais été mis sous ma tutelle et ne le sera jamais», a-t-elle affirmé sur BFMTV.

Les plus lus

En quatre points: l'affaire Epstein commence à sentir mauvais pour Trump
Rachida Dati se prépare à mener «le combat de sa vie»
Un senior bâlois victime d'une escroquerie - Zalando ne veut rien savoir
Son cœur brisé à Fribourg, Christian Dubé revit à Bienne
Vinicius se venge de Benfica, Monaco se saborde à Paris
Justin Murisier critique les JO : «Ce n’est pas l’esprit du sport»