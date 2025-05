Le candidat d'extrême droite roumain George Simion fait figure de favori dimanche du second tour de la présidentielle. Une mobilisation de la jeunesse et des nombreux abstentionnistes du premier tour pourrait cependant faire dérailler ses plans.

Le souverainiste roumain de 38 ans, fan du président américain Donald Trump, a enregistré le 4 mai un score au-delà de ses espérances (40,9%). Il devrait l'emporter avec 55% des suffrages, selon l'unique sondage publié à ce stade. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Le souverainiste roumain de 38 ans, fan du président américain Donald Trump, a enregistré le 4 mai un score au-delà de ses espérances (40,9%). Il devrait l'emporter avec 55% des suffrages, selon l'unique sondage publié à ce stade.

Loin derrière, le maire centriste de Bucarest Nicusor Dan, 55 ans, espère que les indécis se déplaceront aux urnes pour faire barrage au tournant nationaliste prôné par M. Simion, critique de Bruxelles et opposé à toute aide à l'Ukraine voisine.

Le scrutin est très surveillé à Washington, Bruxelles et Moscou, après l'annulation rarissime du vote du 24 novembre dans ce pays de 19 millions d'habitants loyal membre de l'UE et pilier de l'OTAN.

Clairement le favori

«George Simion est clairement le favori, avec au premier tour un score deux fois plus important que celui de son rival», souligne Remus Stefureac, directeur du cabinet de recherches INSCOP. D'autant que Nicusor Dan ne bénéficiera pas d'un front républicain: ses principaux rivaux du premier tour n'ont pas appelé à voter en sa faveur.

Mais «la peur» des conséquences politiques et économiques d'une victoire de l'extrême droite pourrait lui profiter. La démission surprise du premier ministre Marcel Ciolacu et l'éclatement de la coalition pro-européenne ont décuplé «l'enjeu de ces élections», estime l'expert interrogé par l'AFP.

Le président aura le pouvoir de nommer son successeur et pourra influer sur les négociations visant à dégager une nouvelle majorité parlementaire, avec la possible entrée au gouvernement du parti AUR de M. Simion. Cette perspective a fait chuter ces derniers jours la devise roumaine face à l'euro et a accru les incertitudes dans ce pays le plus endetté de l'UE.

De quoi «en effrayer certains et mener à une plus forte participation», avance M. Stefureac. Alors que le taux n'a été que de 53% au premier tour, il faudrait qu'il grimpe à 65% pour que le centriste ait des chances de renverser la donne.

Deux candidats aux antipodes

Si les deux candidats se présentent en hommes du «changement» après des décennies de gouvernance des partis sociaux-démocrates et libéraux jugés corrompus, ils affichent une vision du monde diamétralement opposée.

Dans un âpre débat d'entre-deux tours, Nicusor Dan a tenté de gommer l'image d'indécision que ses détracteurs lui reprochent, se montrant combatif. Ce mathématicien de formation a insisté sur la nécessité de poursuivre l'aide à l'Ukraine. «Sans soutien à Kiev, il ne peut y avoir de paix juste», a-t-il dit, pointant «les risques de sécurité nationale que pose l'agression russe pour l'ensemble de l'Europe».

Bucarest a ouvert un pôle d'entraînement des pilotes de chasse ukrainiens et a fait don à Kiev d'un système de défense antiaérienne Patriot, tout en fournissant un important soutien logistique pour l'exportation des céréales ukrainiennes via son port de Constanta, sur la mer Noire.

Sur la ligne d'Orban

En face, George Simion a défendu «la neutralité, pas l'escalade par l'envoi d'armes». Il a laissé entendre qu'il pourrait bloquer les décisions européennes sur le sujet, le chef d'Etat roumain assistant aux sommets de l'UE. Et il a promis d'exiger «une compensation financière en échange de la participation de la Roumanie dans la guerre».

Il s'agit programme dans la lignée du premier ministre hongrois Viktor Orban, dont il a promis «d'appliquer bon nombre de mesures», posant un nouveau défi à une UE confrontée à l'ascension des forces souverainistes.

En cas de victoire, George Simion jure de «ramener au pouvoir» d'une manière ou d'une autre Calin Georgescu, l'inattendu candidat arrivé en tête du premier tour du 24 novembre, après une campagne massive sur le réseau social TikTok.

Le scrutin avait été annulé en raison des soupçons d'ingérence russe, provoquant la réaction outrée du vice-président américain JD Vance et des protestations parfois violentes.

Vendredi, des milliers de Roumains sont descendus dans la rue pour défendre «l'Europe, notre maison» et appeler à se mobiliser en masse face à «un retour en arrière» dans cet ex-pays du bloc communiste.