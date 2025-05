Le parti conservateur sud-coréen a annoncé samedi rétablir Kim Moon-soo comme candidat désigné pour l'élection présidentielle du 3 juin, après avoir engagé le matin même une procédure pour le remplacer par l'ancien Premier ministre Han Duck-soo.

Le scrutin du mois prochain doit désigner le successeur de Yoon Suk Yeol, président destitué le 4 avril après sa tentative ratée d'imposer la loi martiale début décembre. Il était issu du Parti du pouvoir au peuple (PPP, conservateur), depuis en crise.

Kim Moon-soo avait remporté la primaire du PPP la semaine dernière.

Mais sa nomination a été annulée samedi et le parti a annoncé qu'il proposait à la place Han Duck-soo, 75 ans, ancien Premier ministre de M. Yoon et ancien président par intérim, qui avait démissionné la semaine dernière pour se lancer dans la course présidentielle, initialement comme candidat indépendant.

MM. Han et Kim avaient entamé des discussions pour fusionner leurs candidatures et unir l'électorat conservateur afin d'éviter une victoire écrasante de l'opposition, mais les négociations ont échoué.

M. Kim, 73 ans, a qualifié la décision du parti d'annuler sa candidature de «coup politique» et d'illégale. Il a ensuite déposé un recours devant la justice pour suspendre cette décision.

Samedi soir, le parti a finalement annoncé que ses membres avaient voté contre le remplacement du candidat, le rétablissant automatiquement comme son candidat officiel. «L'enregistrement officiel de M. Kim aura lieu demain» auprès de la Commission électorale nationale, a déclaré Kwon Young-se, le dirigeant intérimaire du parti.

M. Kwon a également annoncé sa démission pour avoir échoué à unir les conservateurs derrière un candidat unique. M. Han, qui a officiellement rejoint le PPP samedi, a déclaré qu'il acceptait humblement la décision du «peuple et des membres du parti».

M. Kim a remercié les membres du parti et les citoyens, promettant de «faire avancer la construction d'une République de Corée nouvelle et plus grande», ajoutant que «tout reviendra à sa juste place».

Kim Moon-soo, ancien ministre du travail, s'est fait remarquer en étant le seul membre du gouvernement à refuser de s'excuser pour ne pas avoir réfréné l'ex-président dans sa tentative d'imposer la loi martiale et de s'être opposé à sa destitution.

Après des études à la prestigieuse Université nationale de Séoul, Kim Moon-soo a passé deux décennies à militer pour la démocratie contre les régimes militaires autoritaires, lui valant un passage en prison, avant d'indiquer avoir changé d'opinion après la chute de l'URSS en 1991.

Lee Jae-myung (Parti démocrate), qui est pourtant au coeur de plusieurs procès au pénal, est crédité de 43% des intentions de vote, contre 29% pour M. Kim, selon un sondage NBS. Dans l'autre scénario, M. Lee devance M. Han avec 44% contre 34%.

