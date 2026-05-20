  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

90 milliards au total Prêt à l'Ukraine : l'UE débloquera «mi-juin» une première aide budgétaire

ATS

20.5.2026 - 13:02

L'Union européenne prévoit de verser «autour de la mi-juin» une première aide budgétaire de 3,2 milliards d'euros à l'Ukraine, dans le cadre de son prêt géant de 90 milliards d'euros, a annoncé mercredi le commissaire européen à l'Économie Valdis Dombrovskis.

Le commissaire européen à l'Économie Valdis Dombrovskis a déclaré que les négociations avaient été finalisées.
Le commissaire européen à l'Économie Valdis Dombrovskis a déclaré que les négociations avaient été finalisées.
IMAGO/NurPhoto

Keystone-SDA

20.05.2026, 13:02

«Nous avons finalisé nos négociations (...) d'assistance budgétaire dans le cadre du prêt de soutien à l'Ukraine», a déclaré le commissaire, ouvrant la voie à ce premier versement, sous réserve notamment de la ratification de l'accord par la partie ukrainienne.

Un protocole d'accord a été conclu avec Kiev, détaillant les modalités de cette aide budgétaire, et en particulier les multiples conditions que l'Ukraine devra remplir pour en bénéficier. Kiev s'est notamment engagé à accroître ses recettes budgétaires de 6 milliards d'euros cette année, a précisé le responsable. Ce protocole d'accord devrait être entériné dès la semaine prochaine par la Rada, le Parlement ukrainien, espère la Commission.

Un accord de prêt plus général est par ailleurs en cours de finalisation, qui encadrera le soutien aux dépenses militaires de Kiev, a précisé M. Dombrovkis. Un premier paiement au titre de ce volet militaire du prêt à l'Ukraine est «imminent», a-t-il ajouté.

90 milliards au total

L'UE a prévu d'accorder à l'Ukraine un prêt de 90 milliards d'euros au total, qui sera versé par tranches en 2026 et 2027, dont 60 milliards seront utilisés pour la fourniture d'armes, et 30 milliards serviront à couvrir les besoins budgétaires généraux de Kiev (hôpitaux, écoles, relogement des personnes déplacées).

Kiev n'aura pas à verser d'intérêts à l'UE. Mais il ne s'agira pas d'un chèque en blanc, a prévenu la Commission: le prêt sera soumis à des conditions, en particulier en matière de transparence sur l'utilisation des fonds, de respect de l'État de droit et de lutte contre la corruption. Et les achats de matériel militaire bénéficieront en partie aux industriels européens.

Le prêt à l'Ukraine avait été validé par l'UE en avril, après la levée du veto hongrois qui avait bloqué son adoption pendant plusieurs mois. Il s'agit d'une aide vitale pour Kiev. L'UE, qui a déjà fourni près de 200 milliards d'euros à l'Ukraine sous diverses formes depuis le début de l'invasion russe en 2022, s'est engagée fin 2025 à fournir ce prêt pour éviter la faillite à ce pays épuisé financièrement par la guerre et par la fermeture du robinet budgétaire américain.

Blocage levé. 90 milliards pour Kiev: l’UE franchit un cap décisif

Blocage levé90 milliards pour Kiev: l’UE franchit un cap décisif

Les plus lus

Plus de 75'000 contrôles - une route romande est prisée des chauffards
Kylie Minogue révèle avoir souffert d'un deuxième cancer
Les corps des deux derniers plongeurs italiens ont été remontés aux Maldives
Le plus vieil «ours» de Suisse est à vendre
Mikel Arteta, le rebâtisseur des Gunners au milieu du tumulte
«On a voulu miser sur des valeurs sûres et des joueurs méritants»