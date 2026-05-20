L'Union européenne prévoit de verser «autour de la mi-juin» une première aide budgétaire de 3,2 milliards d'euros à l'Ukraine, dans le cadre de son prêt géant de 90 milliards d'euros, a annoncé mercredi le commissaire européen à l'Économie Valdis Dombrovskis.

Le commissaire européen à l'Économie Valdis Dombrovskis a déclaré que les négociations avaient été finalisées. IMAGO/NurPhoto

Keystone-SDA ATS

«Nous avons finalisé nos négociations (...) d'assistance budgétaire dans le cadre du prêt de soutien à l'Ukraine», a déclaré le commissaire, ouvrant la voie à ce premier versement, sous réserve notamment de la ratification de l'accord par la partie ukrainienne.

Un protocole d'accord a été conclu avec Kiev, détaillant les modalités de cette aide budgétaire, et en particulier les multiples conditions que l'Ukraine devra remplir pour en bénéficier. Kiev s'est notamment engagé à accroître ses recettes budgétaires de 6 milliards d'euros cette année, a précisé le responsable. Ce protocole d'accord devrait être entériné dès la semaine prochaine par la Rada, le Parlement ukrainien, espère la Commission.

🇺🇦 With today’s signing of the MoU for macro-financial assistance, we are firmly advancing towards the first disbursement of the Ukraine Support Loan - targeting the first budget tranche in Q2, as promised.



💪This support will strengthen Ukraine’s economic resilience, boost… pic.twitter.com/K0TIXAsObE — Valdis Dombrovskis (@VDombrovskis) May 20, 2026

Un accord de prêt plus général est par ailleurs en cours de finalisation, qui encadrera le soutien aux dépenses militaires de Kiev, a précisé M. Dombrovkis. Un premier paiement au titre de ce volet militaire du prêt à l'Ukraine est «imminent», a-t-il ajouté.

90 milliards au total

L'UE a prévu d'accorder à l'Ukraine un prêt de 90 milliards d'euros au total, qui sera versé par tranches en 2026 et 2027, dont 60 milliards seront utilisés pour la fourniture d'armes, et 30 milliards serviront à couvrir les besoins budgétaires généraux de Kiev (hôpitaux, écoles, relogement des personnes déplacées).

Kiev n'aura pas à verser d'intérêts à l'UE. Mais il ne s'agira pas d'un chèque en blanc, a prévenu la Commission: le prêt sera soumis à des conditions, en particulier en matière de transparence sur l'utilisation des fonds, de respect de l'État de droit et de lutte contre la corruption. Et les achats de matériel militaire bénéficieront en partie aux industriels européens.

Le prêt à l'Ukraine avait été validé par l'UE en avril, après la levée du veto hongrois qui avait bloqué son adoption pendant plusieurs mois. Il s'agit d'une aide vitale pour Kiev. L'UE, qui a déjà fourni près de 200 milliards d'euros à l'Ukraine sous diverses formes depuis le début de l'invasion russe en 2022, s'est engagée fin 2025 à fournir ce prêt pour éviter la faillite à ce pays épuisé financièrement par la guerre et par la fermeture du robinet budgétaire américain.