Pour la première fois en Valais, une session inclusive au Grand Conseil est organisée jeudi après-midi à Sion. En binôme avec des députés, des personnes en situation de handicap partagent leurs expériences, discutent droits politiques et préparent des interventions.

Une session inclusive au Grand Conseil se tient jeudi à Sion (illustration). ATS

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Quelque 28 binômes participent à cette journée inédite, 24 du Valais romand et 4 du Haut-Valais. L'objectif est clair: renforcer la participation politique des personnes en situation de handicap.

Accuellies dès 13h15 et une fois formées, les pairs profiteront d'un moment convivial pour faire connaissance, avant de discuter de pétitions et d'en débattre. Les échanges s'articulent autour de deux thématiques: le droit de vote pour toutes et tous, ainsi que la participation des personnes concernées au sein des partis politiques.

«Leur voix n’a pas moins de valeur qu'une autre, mais elles ont parfois besoin de soutien pour pouvoir l'exprimer, explique à Keystone-ATS Viviane Bérod Pinho, responsable du Bureau pour les droits des personnes en situation de handicap, qui coordonne l'événement.