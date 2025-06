L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a livré mercredi pour la première fois du matériel médical dans la bande de Gaza depuis début mars. Neuf camions ont pu acheminer des approvisionnements indispensables, 200 unités de sang et 1500 de plasma.

Israël a mené un blocus complet pendant plusieurs mois. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

«Ce matériel médical est seulement une goutte dans l'océan», a affirmé jeudi le directeur général de l'OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus sur les réseaux sociaux. Comme d'autres agences onusiennes, l'organisation demande plusieurs fois par semaine à Israël de laisser passer des camions internationaux plutôt que de s'appuyer sur la controversée Fondation humanitaire de Gaza (GHF).

Le chargement de mercredi a été acheminé depuis le passage de Kerem Shalom «sans pillage» malgré les conditions sécuritaires, précise M. Tedros. Il sera distribué dans les prochains jours auprès des hôpitaux, alors que de nombreux centres de santé ne sont plus opérationnels.

Le sang et le plasma sont entreposés dans l'infrastructure de refroidissement de l'hôpital Nasser de Khan Younès. Les centres de santé sont confrontés à une augmentation de la prise en charge de blessés, dont la plupart ont été atteints par des tirs sur les sites de distribution de la GHF.

Plus de 500 personnes ont été tuées ces dernières semaines alors qu'elles venaient chercher de l'assistance, dont plus de 400 auprès de cette fondation. Quatre camions de l'OMS restent à Kerem Shalom et davantage sont en route vers la bande de Gaza, a encore ajouté le directeur général. Et il demande à nouveau un accès sans entrave à ce territoire palestinien.