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France Bureaux de vote ouverts pour le premier tour des élections municipales

ATS

15.3.2026 - 08:12

Les bureaux de vote ont ouvert dimanche à 08h00 en France métropolitaine pour le premier tour des élections municipales, dernier scrutin majeur avant la présidentielle de 2027.

L'ex-ministre de la culture de Macron, Rachida Dati vise la mairie de Paris.
L'ex-ministre de la culture de Macron, Rachida Dati vise la mairie de Paris.
ATS

Keystone-SDA

15.03.2026, 08:12

15.03.2026, 08:15

Quelque 48,7 millions d'électeurs sont inscrits sur les listes électorales, dont 358'000 ressortissants de l'Union européenne. En raison du décalage horaire, le vote a déjà démarré en Nouvelle-Calédonie, à La Réunion et à Mayotte.

Le scrutin, dont le second tour se tiendra le 22 mars, vise à élire pour six ans les conseillers municipaux dans quelque 35'000 communes, ces derniers étant ensuite amenés à désigner parmi eux leur futur maire.

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