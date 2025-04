Le Japon a entamé mercredi à Washington des négociations sur les massives surtaxes douanières imposées par les Etats-Unis. Tokyo assure que les Etats-Unis visent un compromis «dans les 90 jours».

A la tête de la délégation japonaise, le ministre nippon de la revitalisation économique Ryosei Akazawa a rencontré à Washington le président américain Donald Trump, le secrétaire américain au trésor Scott Bessent et le représentant au commerce Jamieson Greer.

Sans annoncer d'avancées immédiates sur un fléchissement américain, le ministre japonais a assuré à la presse que les deux pays s'efforceraient de «planifier la prochaine rencontre dans le courant du mois» d'avril. «Je comprends que les Etats-Unis souhaitent conclure un accord dans les 90 jours. Nous souhaitons y arriver au plus vite, mais il s'agit d'une négociation à deux parties», a déclaré M. Akazawa.

Il a indiqué avoir rappelé aux responsables américains que Tokyo jugeait les droits de douane «extrêmement regrettables». «Après avoir exposé nos réflexions sur l'impact pour l'industrie japonaise et pour l'expansion des investissements et de l'emploi au Japon et aux Etats-Unis, j'ai vivement enjoint aux Etats-Unis de réexaminer ces mesures», a-t-il dit.

Proche allié de Washington et première source d'investissements étrangers aux Etats-Unis, le Japon est visé, comme les autres pays, par des surtaxes douanières américaines de 25% sur l'automobile, l'acier et l'aluminium. C'est un enjeu majeur, car l'automobile a représenté l'an dernier environ 28% des 132 milliards d'euros d'exportations japonaises à destination des Etats-Unis.

L'archipel nippon reste par ailleurs menacé d'une surtaxe «réciproque» de 24% sur toutes ses exportations, même si Donald Trump a mis en pause la semaine dernière pour 90 jours toutes les surtaxes, sauf sur la Chine. Une taxe-plancher de 10% s'applique néanmoins déjà.

Alors que le gouvernement Trump accuse volontiers Tokyo de tirer indûment avantage d'un yen affaibli pour doper ses exportations, le sujet des devises n'a pas été abordé mercredi, a précisé M. Akawaza.

«Gagnant-gagnant»

Ryosei Akazawa, qui espérait «construire une relation de confiance» pour conclure «un partenariat gagnant-gagnant», a vu mercredi Donald Trump s'inviter de façon inattendue aux pourparlers.

«Un grand honneur d'avoir rencontré la délégation japonaise sur le commerce. Des progrès importants», a écrit le président américain sur son réseau social Truth Social avant la réunion. «Le Japon vient aujourd'hui pour négocier les droits de douane, le coût du soutien militaire [américain au Japon] et la 'justice commerciale'», a-t-il ajouté.

Si sa présence montre l'importance qu'il accorde aux négociations commerciales bilatérales, il insistait à nouveau pour lier la question des négociations commerciales au coût du soutien militaire américain dont dépend Tokyo face à Pékin et Pyongyang.

Selon les analystes, Tokyo pourrait proposer de gonfler ses achats de gaz naturel venant d'Alaska et ses importations d'équipements militaires américains.

«Bien sûr, les discussions à venir ne seront pas faciles, mais le président Trump a exprimé sa volonté d'accorder la plus haute priorité aux négociations avec le Japon. Cette séance a posé les bases des prochaines étapes», a commenté jeudi à Tokyo le premier ministre japonais Shigeru Ishiba."J'envisagerai de rencontrer directement Donald Trump au moment le plus opportun», a-t-il ajouté.

«Test»

Après le Japon, des délégations de Corée du Sud ou encore d'Indonésie sont attendues à Washington pour discuter de possibles compromis commerciaux. Mais les discussions avec le Japon, proche allié de Washington, «apparaissent comme le premier véritable test de cette diplomatie de la carotte et du bâton», observait mercredi Stephen Innes, de SPI Asset Management.

«C'est le canari dans la mine de charbon: si le Japon parvient à un accord, même à moitié conclu, des perspectives s'esquissent [pour les autres pays]. S'il repart les mains vides, d'autres nations commenceront à privilégier la confrontation», avertissait-il.

Les exportations japonaises, après un net ralentissement en mars, «devraient rebondir nettement dans les prochains mois, les importateurs américains se précipitant pour passer des commandes avant l'expiration en juillet du sursis des 90 jours», estime Marcel Thieliant, de Capital Economics.