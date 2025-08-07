Israël a «l'intention» de prendre le contrôle de la bande de Gaza mais «pas de la gouverner», a assuré jeudi le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, peu avant une réunion de son cabinet de sécurité pour décider des suites de la guerre dans le territoire palestinien

Keystone-SDA ATS

«Nous en avons l'intention», a répondu sur la chaîne Fox News le premier ministre, à la question de savoir si son pays comptait prendre le contrôle de la totalité de Gaza.

Mais «nous ne voulons pas garder» Gaza, «nous voulons mettre en place un périmètre de sécurité, mais ne voulons pas la gouverner», a-t-il ajouté.

Cette interview a été diffusée peu avant une réunion dans la soirée du cabinet de sécurité à Jérusalem, qui doit décider des suites de la guerre, déclenchée le 7 octobre 2023 par la sanglante attaque du Hamas en territoire israélien depuis la bande de Gaza.

«Les plans de Netanyahu (...) confirment sans l'ombre d'un doute son désir de se débarrasser des otages et de les sacrifier dans la poursuite de ses intérêts personnels et de son agenda idéologique extrémiste», a affirmé le Hamas, qui détient toujours 49 otages, dont 27 sont présumés morts.

«Pas une promenade de santé»

Dénonçant «un revirement flagrant du processus de négociation (...) malgré la proximité d'un accord final», le Hamas assure que «toute escalade (...) ne sera pas une promenade de santé et aura un coût élevé et douloureux» pour Israël.

La presse israélienne annonce depuis plusieurs jours un plan visant «à conquérir l'ensemble de la bande de Gaza, y compris la ville de Gaza et les camps de réfugiés» situés dans le centre du territoire, une opération de plusieurs mois qui nécessitera une mobilisation massive de réservistes.

Alors que la presse s'est fait aussi l'écho des réserves du chef d'état-major, voire de son opposition à ce plan présumé, l'intéressé s'est pour la première fois exprimé publiquement jeudi: «Nous continuerons d'exprimer notre position sans crainte, de manière pragmatique, indépendante et professionnelle», a commenté le lieutenant-général Eyal Zamir.

Et de mettre en garde: «Nous ne limiterons plus notre réponse. Nous éliminerons les menaces à leur stade précoce dans tous les domaines et continuerons à travailler pour atteindre nos objectifs».

L'armée israélienne occupe ou opère actuellement au sol dans près de 75% de la bande de Gaza, principalement depuis ses positions permanentes dans le territoire le long de la frontière. Elle bombarde partout où elle le juge nécessaire.

Selon le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU (Ocha), 86,3% du territoire est militarisé par Israël et soumis à des ordres d'évacuation. Les zones non occupées sont aussi les plus peuplées: les villes de Khan Younès et Gaza, les camps de réfugiés de Deir-el-Balah, dans le centre du territoire.

Après 22 mois d'une guerre dévastatrice, la bande de Gaza, assiégée, est menacée d'une «famine généralisée», selon l'ONU, et totalement dépendante de l'aide humanitaire, distribuée en quantités largement insuffisantes selon les humanitaires.

99 morts de faim

Entre un «contrôle militaire à court terme de l'ensemble de la bande, une domination militaire à long terme et un possible retour des colonies juives», «l'occupation complète» voulue par Netanyahu n'est pas du tout claire, analyse le Times of Israël.

L'opinion israélienne s'alarme toujours plus du sort des otages encore retenus à Gaza. La diffusion par le Hamas et le Jihad islamique de vidéos de propagande montrant deux d'entre eux, très affaiblis et amaigris, ont suscité colère et émotion en Israël, mais aussi à l'étranger.

Ils étaient encore plusieurs centaines de proches des otages à manifester jeudi soir devant les bureaux du Premier ministre pour exiger la fin de la guerre et un accord qui permettrait la libération des derniers captifs.

Le matin même, trois voiliers affrétés par des familles d'otages se sont symboliquement rapprochés des côtes de Gaza pour jeter des bouées à la mer et lancer un cri d'alarme: «Mayday!».

Nouveau front intérieur pour Netanyahu: les juifs orthodoxes ont appelé à la mobilisation contre l'obligation de la conscription militaire, à laquelle la plupart échappe pour le moment, et que l'Etat entend leur imposer. Plusieurs centaines d'entre eux ont manifesté jeudi à Jérusalem.

A Gaza, la Défense civile a fait état d'au moins 35 personnes tuées par des frappes ou des tirs israéliens.

L'Organisation mondiale de la santé a annoncé que 99 personnes, dont 29 enfants de moins de cinq ans, étaient mortes de malnutrition depuis le début de l'année, «des chiffres probablement sous-estimés», a souligné le directeur général de l'agence, Tedros Adhanom Ghebreyesus.