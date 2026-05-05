Qui veut encore de l'union ? L'idée de la primaire souhaitée par une partie de la gauche non-mélenchoniste ne progresse pas, mais ses partisans n'entendent pas abandonner pour autant. Malgré l'officialisation de la candidature de Jean-Luc Mélenchon et les oppositions en interne.

Jean-Luc Mélenchon s’est lancé dans la course à la Présidentielle de 2027. ats

Agence France-Presse Gregoire Galley

Mardi soir seront réunis à La Bellevilloise, à Paris, les promoteurs de l'initiative «Front populaire 2027»: la patronne des Écologistes Marine Tondelier, son homologue socialiste Olivier Faure, les anciens Insoumis Clémentine Autain (L'Après) et François Ruffin (Debout), Benjamin Lucas (Génération.s) et l'ancienne candidate du Nouveau Front populaire pour Matignon, Lucie Castets.

Hasard du calendrier - ou pas - le leader insoumis Jean-Luc Mélenchon, qui a fini largement en tête à gauche aux deux dernières présidentielles et ne veut pas entendre parler d'une primaire, a officialisé dimanche sa quatrième candidature à l’Élysée.

Avec un RN donné favori dans les sondages pour 2027 et une gauche qui, en cumulé, n'a réuni qu'un petit tiers des voix aux européennes 2024 ou à la présidentielle 2022, les partisans de l'union pensent que seule une candidature unitaire peut permettre à la gauche de s'imposer.

Parmi eux se sont déjà déclarés François Ruffin, Marine Tondelier et Clémentine Autain. Le premier entend être candidat à la présidence de la République même si la primaire n'aboutit pas et la seconde pourrait être tentée d'en faire de même. Olivier Faure, lui, ne s'est pas déclaré.

«Incarnation»

Sans la participation du PS, la primaire serait très mal engagée. La balle est donc dans le camp des socialistes. Mais si le premier secrétaire Olivier Faure y est favorable, il ne dispose pas de majorité en interne pour impliquer son parti dans ce processus.

Ses opposants et le chef des députés Boris Vallaud - qui en raison de sa troisième place au dernier congrès du PS a un rôle de faiseur de majorité - ne veulent pas en entendre parler.

En réponse, un autre périmètre, plus social-démocrate que la primaire unitaire, s'est dessiné autour de Boris Vallaud, l'ancien candidat écologiste à la présidentielle Yannick Jadot et surtout de l'eurodéputé Place publique Raphaël Glucksmann, possible candidat.

«Il ne va pas seulement falloir qu'on ait des meetings à la Bellevilloise pour nous réconcilier avec un certain nombre de territoires», a ainsi déclaré Yannick Jadot à l'AFP lundi soir lors d'un déplacement à l'usine ArcelorMittal de Dunkerque. «À la fin de l'été, on aura une désignation, une incarnation», a-t-il promis.

Du côté des Insoumis, on regarde la volonté des unitaires de remettre la machine en marche sans trop d'inquiétude pour la candidature de Jean-Luc Mélenchon.

«À la Bellevilloise, il y aura les appels sonores à l'unité et les pensées inquiètes que chacun gardera pour soi: +comment me sauver de ce bourbier?+», interroge le député et cadre insoumis Paul Vannier