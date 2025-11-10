  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Contre 39% La Suisse proche d'un accord douanier à 15% avec les USA

ATS

10.11.2025 - 19:31

La Suisse serait proche de régler son différend commercial avec les Etats-Unis, selon l'agence de presse Bloomberg. Un accord, qui réduirait les droits de douane américains sur les produits suisses à 15%, devrait être conclu dans les deux prochaines semaines.

Des droits de douane de 39% sont entrés en vigueur pour la Suisse début août (archives).
Des droits de douane de 39% sont entrés en vigueur pour la Suisse début août (archives).
sda

Keystone-SDA

10.11.2025, 19:31

Cependant, rien n'est encore définitif concernant cet accord pour la Suisse, précise lundi soir Bloomberg, citant des sources proches du dossier. Les négociations pourraient encore échouer, comme ce fut le cas en juillet dernier. Ni le Conseil fédéral ni la Maison Blanche n'ont confirmé l'information à Bloomberg.

Des droits de douane de 39% sont entrés en vigueur pour la Suisse début août. L'Union européenne (UE), en revanche, est soumise à des surtaxes douanières de seulement 15%.

Les plus lus

«Pathétique. Ce n'est pas un accord. C'est une capitulation»
Malaise avec Noah Okafor : «S'il a un problème, qu'il téléphone...»
Patrick Sébastien s’en prend violemment à Léa Salamé
Adriana Karembeu pleure de bonheur
La Suisse réunie à Lausanne avec toutes les cartes en main