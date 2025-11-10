La Suisse serait proche de régler son différend commercial avec les Etats-Unis, selon l'agence de presse Bloomberg. Un accord, qui réduirait les droits de douane américains sur les produits suisses à 15%, devrait être conclu dans les deux prochaines semaines.

Keystone-SDA ATS

Cependant, rien n'est encore définitif concernant cet accord pour la Suisse, précise lundi soir Bloomberg, citant des sources proches du dossier. Les négociations pourraient encore échouer, comme ce fut le cas en juillet dernier. Ni le Conseil fédéral ni la Maison Blanche n'ont confirmé l'information à Bloomberg.

Des droits de douane de 39% sont entrés en vigueur pour la Suisse début août. L'Union européenne (UE), en revanche, est soumise à des surtaxes douanières de seulement 15%.