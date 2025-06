Le candidat de gauche Zohran Mamdani a gagné la primaire du parti démocrate en vue des élections municipales à New York, a reconnu mardi son principal rival, l'ancien gouverneur de l'Etat Andrew Cuomo. L'élu local de 33 ans se revendique «progressiste et musulman».

Zohran Mamdani a promis la gratuité des bus, des crèches et le gel des loyers régulés, des mesures qu'il compte financer par une taxation sur les plus hauts revenus (archives). ATS

Keystone-SDA ATS

«Ce soir n'était pas notre soir... Il [Zohran Mamdani] a gagné», a concédé Andrew Cuomo devant ses partisans, alors que le dépouillement des votes n'était pas encore totalement terminé. Avec plus de 90% des bulletins dépouillés, Zohran Mamdani mène la course en tête avec plus de 43% des voix, contre 36% pour Andrew Cuomo.

Cette victoire à portée de main est une sensation dans le camp démocrate. Zohran Mamdani a rattrapé jusqu'à 30 points de retard dans les sondages sur l'ancien gouverneur, plus centriste, Andrew Cuomo, pour finir en tête.

L'aile la plus à gauche

Les jeux ne sont officiellement pas encore faits dans cette élection au mode de scrutin complexe, où les électeurs étaient appelés à classer cinq candidats par ordre de préférence. Comme aucun candidat ne dépasse les 50% des voix mardi soir, le dépouillement se poursuivra dans une semaine pour comptabiliser les 2e, 3e choix et suivants jusqu'à désigner un vainqueur.

Mais l'avantage de Zohran Mamdani, qui incarne l'aile la plus à gauche de son parti, est conséquent. Plusieurs autres candidats, dont le 3e, Brad Lander, ont appelé leurs électeurs à le classer haut pour faire barrage à Andrew Cuomo.

L'élu de l'arrondissement populaire de Queens, inconnu du public quand il s'est lancé, a mené une campagne virale sur les réseaux sociaux et suscité l'enthousiasme d'une armée de jeunes bénévoles sur le terrain pour amplifier ses promesses contre la vie chère, dont la gratuité des bus, des crèches et le gel des loyers régulés, des mesures qu'il compte financer par une taxation sur les plus hauts revenus.