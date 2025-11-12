  1. Clients Privés
Prison de Lonay La rénovation de la Tuilière coûtera 48 millions

ATS

12.11.2025 - 15:39

Les coûts de la rénovation de la prison pour femmes de la Tuilière à Lonay (VD) continuent d'exploser. Ils devraient désormais atteindre 48 millions de francs.

Nouvelles dépenses supplémentaires pour la rénovation de la prison de la Tuilière à Lonay.
Nouvelles dépenses supplémentaires pour la rénovation de la prison de la Tuilière à Lonay.
ATS

Keystone-SDA

12.11.2025, 15:39

Le Conseil d'Etat vaudois avait déjà annoncé en mars dernier des dépenses supplémentaires pour près de 10 millions. Mais finalement, ces coûts supplémentaires pour finaliser les travaux devraient s'élever à 18 millions, révèle mercredi la RTS. Le Grand Conseil devra encore se prononcer sur ces crédits supplémentaires.

Interrogé dans la Matinale, Pierre de Almeida, directeur général de la Direction générale des immeubles et du patrimoine (DGIP), indique que le budget initial permettait de rénover la prison, mais pas entièrement. «Les 48 millions permettront de rénover la prison dans son entier», explique-t-il.

«Le but de la DGIP est d'avoir un bâtiment qui puisse remplir entièrement ses fonctions pour durée 30 à 40 ans, sans que l'on soit obligé d'y revenir», ajoute-t-il.

Des imprévus

Les travaux ont démarré en 2021, mais divers «imprévus» ont imposé des ajustements, en raison notamment de la vétusté de certaines installations et de l'obsolescence des modules de sécurité, expliquait en mars le Conseil d'Etat.

Ces «imprévus» ont conduit à un changement de mandataires et à une réorganisation du projet. Mercredi dans la Matinale, Pierre de Almeida estime que ces anciens mandataires «n'ont peut-être pas évalué l'importance» de ce chantier particulier. «Il y a eu une méconnaissance de l'ampleur du chantier, liée surtout au fait que l'on doit pratiquer les travaux par étapes, donc déménager les détenus», remarque-t-il.

Les travaux, qui devaient initialement être terminés en 2023, devraient s'achever d'ici fin 2026.

