Capturé et exfiltré Procédure contre Maduro: un juge habitué aux gros dossiers

ATS

5.1.2026 - 21:08

Le juge américain en charge de la procédure contre Nicolas Maduro, Alvin Hellerstein, 92 ans, a au cours de sa longue carrière géré beaucoup de dossiers sensibles. Il a entre autres traité les dossiers liés aux attentats du 11-Septembre ou aux mauvais traitements de prisonniers par les forces américaines.

Arrestation de Nicolàs Maduro et son épouse suite à l'opération de Caracas.

Arrestation de Nicolàs Maduro et son épouse suite à l'opération de Caracas.

Le président vénézuélien Nicolàs Maduro et son épouse, ont subi une arrestation suite à des accusation de narcoterrorisme.

05.01.2026

Keystone-SDA

05.01.2026, 21:08

Né en 1933 à New York, ce diplômé de l'université Columbia a servi comme avocat militaire au sein du corps juridique des forces armées en 1957-1960. Alvin Hellerstein a ensuite travaillé en cabinet privé jusqu'en 1998, date de sa nomination à la magistrature sous la présidence du démocrate Bill Clinton, au district Sud de New York.

Il est en charge depuis 2011 de la procédure visant l'ancien chef du renseignement militaire vénézuélien sous la présidence d'Hugo Chavez, Hugo Carvajal, pour trafic de drogue, dans laquelle Nicolas Maduro apparaît depuis 2020.

Extradé en 2023 d'Espagne vers les Etats-Unis, M. Carvajal a plaidé coupable en juin devant le juge Hellerstein de narcoterrorisme en complicité avec un mouvement de guérilla colombien et d'importation de cocaïne aux États-Unis. Le prononcé de sa peine a été fixé au 23 février.

Le juge Hellerstein a déjà condamné un autre accusé dans ce dossier, l'ancien général vénézuélien Cliver Alcala, à 21 ans et huit mois de prison en 2024.

Affaires internationales

Il a également statué dans des procès au civil liés aux attentats du 11-Septembre, dans des affaires de traitement par la CIA de détenus accusés de «terrorisme», ou de sévices infligés aux détenus de prisons militaires américaines en Irak et Afghanistan.

Le magistrat a également présidé le procès lors duquel la banque française BNP Paribas a été reconnue en octobre complice d'exactions au Soudan, en ayant organisé des transactions commerciales dont les recettes ont financé l'armée et les milices du régime. Le jury a condamné la banque à verser 20,75 millions de dollars aux victimes.

En novembre 2024, le juge Hellerstein a par ailleurs condamné à 18 ans de prison Bill Hwang, l'ancien patron du fonds d'investissement américain Archegos Capital Management, dont l'implosion avait secoué les marchés financiers en 2021.

