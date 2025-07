Les Etats-Unis ont révoqué le visa du juge brésilien qui conduit le procès de Jair Bolsonaro, après sa décision de faire porter à l'ex-président brésilien d'extrême droite un bracelet électronique, a annoncé vendredi le chef de la diplomatie américaine Marco Rubio.

Le procès de Jair Bolsonaro pour une tentative présumée de coup d'Etat contre l'actuel président de gauche Luiz Inacio Lula da Silva doit s'achever dans les prochaines semaines (archives). imago images/Agencia EFE

«La chasse aux sorcières politique du juge de la Cour suprême brésilienne Alexandre de Moraes contre Jair Bolsonaro a créé une persécution et une censure telles qu'elles ne violent pas seulement les droits fondamentaux des Brésiliens, mais s'étendent au-delà des côtes brésiliennes pour atteindre les Américains», a estimé le secrétaire d'Etat américain dans un communiqué.

Marco Rubio a précisé que ces sanctions américaines s'appliquaient à l'ensemble des juges qui siègent au procès Bolsonaro, ainsi qu'à leurs parents proches.

Le procès de Jair Bolsonaro pour une tentative présumée de coup d'Etat contre l'actuel président de gauche Luiz Inacio Lula da Silva doit s'achever dans les prochaines semaines. L'ex-chef d'Etat (2019-2022) âgé de 70 ans risque plus de 40 ans de prison.

Outre le port d'un bracelet électronique, Jair Bolsonaro est également contraint de rester chez lui soir et week-end, et interdit de recourir aux réseaux sociaux et de contacter ambassades et autorités étrangères.

Tonnant contre une supposée «chasse aux sorcières» à l'encontre de son allié d'extrême droite, le président américain Donald Trump a aussi menacé la semaine dernière le Brésil de surtaxes douanières de 50% à partir du 1er août