La défense de Marius Borg Høiby, fils de la princesse héritière de Norvège, a demandé jeudi son acquittement pour les viols dont il est accusé et plaidé pour une peine d'un an et demi de prison pour des accusations moins graves.

Le verdict devrait être annoncé début juin, a indiqué le juge Jon Sverdrup Efjestad à la fin des débats. AFP

Agence France-Presse Basile Mermoud

Né d'une relation antérieure au mariage de sa mère Mette-Marit avec le prince héritier Haakon, Høiby doit répondre de 40 chefs d'accusation, dont le viol de quatre femmes entre 2018 et 2024 et des violences sur d'ex-compagnes.

Mercredi, le parquet avait requis une peine de sept ans et sept mois de prison à l'égard du jeune homme de 29 ans, qui n'est pas formellement membre de la maison royale norvégienne.

Dans sa plaidoirie jeudi au dernier jour d'un procès hautement médiatisé de sept semaines, l'avocat Petar Sekulic a affirmé que son client pouvait avoir agi de manière «antipathique» mais que ses agissements n'étaient pas nécessairement répréhensibles.

Les viols supposés auraient tous été perpétrés après des soirées festives, au cours desquelles Høiby avait consommé alcool et stupéfiants, et à l'issue de rapports sexuels consentis avec les victimes présumées.

La question centrale pour les juges sera de déterminer si certains actes sexuels se sont produits alors que les femmes étaient endormies et n'étaient donc pas en état de s'y opposer.

Revenant sur ces épisodes que son client est aussi accusé d'avoir filmés ou photographiés, M. Sekulic a questionné la crédibilité des victimes présumées et insisté sur des éléments qui auraient pu pousser Høiby à croire qu'il avait leur accord tacite ou à ne pas comprendre qu'elles étaient endormies.

Concernant les accusations de violences, la défense a rejeté les allégations du parquet selon lesquelles une ex-compagne aurait été durablement soumise à un «régime de peur». M. Sekulic a décrit des relations turbulentes, marquées par la jalousie et des disputes virulentes, mais aux responsabilités partagées.

Høiby a en revanche plaidé coupable de certains faits plus mineurs, notamment d'avoir transporté 3,5 kg de marijuana, des atteintes à l'intégrité physique et des menaces.

La défense a plaidé pour une peine d'un an et demi de prison pour ces faits. Accessoirement, si les juges devaient déclarer Høiby coupable pour tous les chefs d'accusations, la peine ne devrait pas excéder «cinq-six ans» de prison, ont plaidé les avocats.

L'affaire, qui a contribué à écorner l'image de la royauté, avait commencé le 4 août 2024 quand Høiby avait été arrêté, soupçonné d'avoir agressé sa compagne la nuit précédente.

Après saisie de téléphones et d'ordinateurs, la police avait retrouvé des films et vidéos documentant de possibles crimes et délits pour lesquels il a ensuite été inculpé.

Le verdict devrait être annoncé début juin, a indiqué le juge Jon Sverdrup Efjestad à la fin des débats.