Le gouvernement italien a adopté vendredi un projet de loi faisant du féminicide un crime à part entière, et non plus une simple variante de l'homicide.

Dans le nouveau projet de loi en revanche, le féminicide est avéré dès que le crime est commis en tant qu'acte de discrimination ou de haine contre une personne en tant que femme (image d'illustration, archives). sda

Alix Maillefer

Dans le code pénal actuel, des circonstances aggravantes sont déjà prévues en cas d'homicide d'une femme, mais seulement si son auteur est marié ou a un lien de parenté avec la victime.

Dans le nouveau projet de loi en revanche, adopté en Conseil des ministres à la veille de la journée internationale des droits des Femmes, le féminicide est avéré dès que le crime est commis en tant qu'acte de discrimination ou de haine contre une personne en tant que femme.

La Première ministre Giorgia Meloni a salué dans un communiqué «un nouveau pas en avant (...) pour contrecarrer la violence envers les femmes».

L'introduction de ce nouveau «crime autonome de féminicide» vise à «confirmer la spécificité du féminicide et sa différence par rapport à l'homicide», qui met en évidence «l'asymétrie du pouvoir entre hommes et femmes», a expliqué la ministre de la Famille Eugenia Roccella lors d'une conférence de presse.

Elle a souligné l'importance de «défendre et reconnaître la liberté des femmes de dire non, de quitter (son partenaire), de ne plus aimer, c'est cela le point fondamental».

Le projet de loi prévoit également une meilleure information des victimes et une meilleure formation des magistrats dans ce domaine.

Les partis d'opposition ont déploré que le gouvernement intervienne sur le plan répressif plutôt que sur la prévention.

«Encore une fois, le gouvernement agit avec des mesures pénales intervenant après les violences et les féminicides, et continue d’ignorer l'aspect préventif de l'éducation», a critiqué le Parti démocrate (PD, centre gauche), principale formation d'opposition.

«Les féminicides et les violences liées au genre sont des phénomènes culturels liés au déséquilibre entre hommes et femmes et aux modèles sociaux (...) marqués par un patriarcat qui persiste encore», a-t-il ajouté.

Selon un sondage de l'ONG Terre des hommes Italia publié mardi, 40% des femmes de moins de 26 ans estiment que c'est dans le cadre de relations amoureuses qu'elles ont le plus de risques de subir des violences.

Selon le ministère de l'Intérieur, 113 féminicides ont été enregistrés en 2024, dont 99 dans le cadre familial ou affectif. Sur ces 99 femmes, 61 ont été tuées par leur partenaire ou ex-partenaire.

En décembre, Filippo Turetta, un étudiant de 22 ans qui avait poignardé à mort son ex-petite amie Giulia Cecchettin en novembre 2023 avait été condamné à la perpétuité. Ce crime avait bouleversé le pays et relancé le débat sur les violences contre les femmes.