Les numéros de téléphone et les noms de domaines Internet suisses doivent être mieux protégés contre les abus. Le Conseil fédéral accepte des motions de trois conseillers nationaux issus du Centre, du PS et de l'UDC demandant de prendre des mesures en la matière.

Trois conseillers nationaux issus du Centre, du PS et de l'UDC souhaitent lutter contre l'utilisation abusive des numéros de téléphone et des noms de domaines Internet suisses (image d'illustration). ATS

Keystone-SDA, kigo, ats ATS

Martin Candinas (Centre/GR) souhaite que les opérateurs prennent des mesures actives, et pas seulement passives, contre les appels publicitaires masqués de façon illicite provenant de numéros de téléphone suisses. Il s'agit d'identifier ces appels, de les prévenir et d'empêcher les infractions qui en découlent.

De tels problèmes ont pris des proportions démesurées ces dernières années, selon M. Candinas. Ces appels sont utilisés systématiquement par des criminels étrangers en bande organisée, se faisant par exemple passer pour de faux policiers, pour escroquer et prétendre des dangers imaginaires tels que de fausses alertes à la bombe ou de faux massacres. Ces cas demandent énormément de ressources pour être gérés et ils créent des risques pour la sécurité. Ils peuvent aussi effrayer la population.

Dans la même veine, Priska Seiler Graf (PS/ZH) demande que les opérateurs, en Suisse et à l'étranger, qui ont acheté des blocs de numéros de téléphone suisses et n'ont pas respecté l’obligation d'identification de leurs abonnés ne puissent plus acheter d'autres numéros. Ils doivent aussi être obligés de bloquer le numéro de leurs abonnés qui ne sont pas identifiés correctement.

Actuellement, une identification claire n'est souvent pas possible, écrit la Zurichoise. Il faut donc disposer de moyens efficaces pour identifier systématiquement les abonnés. Et les autorités ont besoin d'un moyen simple pour demander une réauthentification de l'utilisateur final.

Noms de domaines

Enfin, Michael Götte (UDC/SG) s'attaque aux noms de domaines Internet suisses (.ch et.swiss) utilisés de manière abusive. Ces noms de domaines ne doivent être attribués plus qu'à des personnes physiques ou morales clairement identifiées. Les autorités doivent pouvoir bloquer techniquement et administrativement des noms de domaines en cas d’abus autres les hameçonnages ou les logiciels malveillants.

Les obligations actuelles d'enregistrement ne sont pas assez respectées au quotidien, déplore M. Götte. Et les personnes qui déposent les demandes n'ont presque rien à craindre en cas d'enregistrement abusif.

Dans des réponses publiées jeudi, le gouvernement approuve les trois motions sans argumentaire.