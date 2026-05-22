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«Brebis galeuses au RN» Un élu RN démissionne suite à une polémique sur des publications racistes

ATS

22.5.2026 - 18:37

Un élu du Rassemblement national (RN) a démissionné vendredi de son poste de vice-président de l'agglomération de Besançon après une polémique sur des publications racistes, sexistes et homophobes qu'il a admis avoir relayées sur Facebook, a-t-on appris auprès de la collectivité.

Evoquant des «publications privées» sur Facebook, l'élu RN s'est défendu de tout racisme ou homophobie, affirmant aussi «respecter les femmes» (image d'illustration).
Evoquant des «publications privées» sur Facebook, l'élu RN s'est défendu de tout racisme ou homophobie, affirmant aussi «respecter les femmes» (image d'illustration).
ATS

Keystone-SDA

22.05.2026, 18:37

Franck Bernard, 15e vice-président de Grand Besançon Métropole en charge de la gestion des déchets et de la propreté, et maire de Chevroz (143 habitants), a présenté sa démission après que le président de l'agglomération et maire (LR) de Besançon Ludovic Fagaut lui a demandé de «prendre ses responsabilités».

«Je me désolidarise totalement de ce qui a pu être dit», «ce type de publication n'a pas sa place dans le débat politique ni dans le débat public», avait estimé M. Fagaut jeudi lors du conseil communautaire de Grand Besançon Métropole.

M. Bernard avait reconnu lors de cette assemblée être derrière le compte Facebook «Seven FK» et y avoir «relayé» des messages controversés.

«Extrêmement grave»

L'élu communiste Hasni Halem a dénoncé «des propos extrêmement graves: on parle de personnes en Afrique qui ont un QI inférieur, donc qui seraient inférieures, de personnes LGBT qui ne seraient pas des gens normaux» et de propos «sexistes et misogynes». «Des brebis galeuses au RN, il commence à y en avoir beaucoup», a-t-il ajouté.

Evoquant des «publications privées» qu'il aurait seulement «relayées», l'intéressé s'est défendu de son côté de tout racisme ou homophobie, affirmant aussi «respecter les femmes».

Selon lui, ces publications n'étaient que de «petits tacles», visant notamment deux élus présentes dans l'assemblée, l'ancienne maire écologiste de Besançon Anne Vignot et la cheffe de file LFI Séverine Véziès, à qui il a présenté ses excuses. «Le racisme n'est pas une opinion, le racisme est un délit», a fustigé l'élue Insoumise, refusant «toute banalisation de l'extrême droite».

Franck Bernard est le premier représentant du parti d'extrême droite élu vice-président au sein de l'exécutif de l'agglomération bisontine. Les élus de gauche avaient vivement contesté son élection à ce poste lors du premier conseil communautaire en avril.

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