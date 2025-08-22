  1. Clients Privés
«Provocation sérieuse» Pyongyang met en garde Séoul contre une confrontation «incontrôlable»

ATS

23.8.2025 - 01:10

La Corée du Nord a mis en garde samedi la Corée Sud contre le risque d'une confrontation «incontrôlable» à la suite de tirs de sommation de l'armée sud-coréenne. Selon Séoul, les tirs faisaient suite à une brève incursion au Sud des troupes de Pyongyang.

En avril, l'armée sud-coréenne avait tiré des coups de semonce après une incursion de son côté de la frontière d'une dizaine de soldats nord-coréens, qui avaient battu en retraite (archives).
En avril, l'armée sud-coréenne avait tiré des coups de semonce après une incursion de son côté de la frontière d'une dizaine de soldats nord-coréens, qui avaient battu en retraite (archives).
ATS

Keystone-SDA

23.08.2025, 01:10

23.08.2025, 07:07

L'incident, qui s'est produit mardi, a été révélé par la Corée du Nord au premier jour d'un déplacement à l'étranger, à Tokyo puis à Washington, du nouveau président sud-coréen Lee Jae-myung qui tente de renouer le dialogue entre son pays et son voisin, toujours techniquement en guerre.

Les faits se sont déroulés alors que des soldats nord-coréens travaillaient à la fermeture permanente de la frontière fortifiée qui divise la péninsule, selon l'agence d'Etat nord-coréenne KCNA, citant un communiqué du lieutenant-général Ko Jong-chol.

Ukraine. Kim Jong-un salue ses troupes déployées en soutien à la Russie

UkraineKim Jong-un salue ses troupes déployées en soutien à la Russie

L'armée sud-coréenne, confirmant les coups de semonce, a expliqué que plusieurs soldats du Nord avaient alors traversé la frontière «vers 15h00 locales» (08h00 en Suisse), durant leurs opérations dans la zone démilitarisée (DMZ) séparant les deux pays, amenant ses troupes à effectuer des tirs de sommation.

«Un antécédent très sérieux»

Les militaires nord-coréens se sont retirés dans la foulée, a ajouté l'armée, précisant qu'elle surveillait «de près les mouvements des troupes nord-coréennes».

Qualifiant l'incident de «provocation sérieuse», M. Ko a dénombré plus de dix coups de semonce en direction de ses soldats. «Il s'agit d'un antécédent très sérieux qui pourrait inévitablement entraîner la situation à la frontière sud – où un nombre très important de troupes sont stationnées – vers une confrontation jusqu'à une phase incontrôlable», a-t-il estimé.

Sirènes stridentes aux rugissements. La Corée du Nord démonte les haut-parleurs diffusant des sons inquiétants en direction du Sud

Sirènes stridentes aux rugissementsLa Corée du Nord démonte les haut-parleurs diffusant des sons inquiétants en direction du Sud

Vendredi, M. Ko avait prévenu que la Corée du Nord répondrait à toute interférence à ses efforts de fermeture permanente de la frontière, mettant en garde contre toute «provocation militaire délibérée».

Pyongyang accuse Séoul d'avoir une «approche double», appelant d'un côté au dialogue tout en aggravant, selon le Nord, les tensions militaires, a expliqué Hong Min, analyste à l'Institut de l'unification nationale coréen.

Changement de ton

Les deux pays restent techniquement en guerre depuis plus de sept décennies, le conflit qui les a opposées de 1950 à 1953 s'étant achevé par un armistice et non par un traité de paix.

Les relations entre Pyongyang et Séoul sont au plus bas depuis plusieurs années, après que le Nord a lancé une série de missiles balistiques en violation des sanctions de l'ONU l'an dernier.

En avril, l'armée sud-coréenne avait déjà tiré des coups de semonce après une incursion de son côté de la frontière d'une dizaine de soldats nord-coréens, qui avaient battu en retraite.

Kim Jong-un menace. Pyongyang utilisera l'arme atomique «sans hésiter»

Kim Jong-un menacePyongyang utilisera l'arme atomique «sans hésiter»

Les troupes nord-coréennes ont fait une série de petites incursions à travers la frontière l'année dernière, que Séoul a décrit alors comme étant probablement accidentelles.

Mais la tonalité a changé, côté sud-coréen, depuis l'élection au début juin de Lee Jae-myung au terme de la longue période de chaos politique provoquée par son prédécesseur Yoon Suk-yeol, qui avait brièvement déclaré la loi martiale en décembre.

Exercices militaires

M. Lee a promis de «respecter» le système politique du Nord et de construire «une confiance entre les armées», tout en s'engageant à poursuivre le dialogue sans préconditions, ce qui constitue une rupture avec la politique de son prédécesseur.

Corée-du-Sud. Allongé dans sa cellule en caleçon, l’ancien président refuse de comparaître

Corée-du-SudAllongé dans sa cellule en caleçon, l’ancien président refuse de comparaître

Il effectue samedi une visite officielle au Japon et doit se rendre lundi aux Etats-Unis, un allié clé de Séoul, pour y rencontrer son homologue américain Donald Trump pour des discussions attendues sur le commerce. Environ 28'500 soldats américains sont déployés en Corée du Sud pour l'aider à se protéger de la Corée du Nord.

Les deux pays ont entamé le 18 août des exercices militaire conjoints qui doivent s'achever le 28 août et sont destinés à se préparer contre de potentielles menaces venant du Nord, doté de l'arme nucléaire et désormais lié à la Russie par un accord de défense.

