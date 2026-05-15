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«Une insulte intolérable» Pyongyang furieux après les sanctions britanniques sur son camp pour enfants ukrainiens

Basile Mermoud

15.5.2026

La Corée du Nord a fustigé vendredi les sanctions décidées par la Grande-Bretagne contre un camp de vacances international situé sur son territoire et où des enfants ukrainiens auraient été endoctrinés.

Depuis le déclenchement de la guerre en 2022, 2.318 enfants ukrainiens ont été portés disparus, 20.570 ont été déportés ou déplacés de force et 704 ont été tués, selon les chiffres du gouvernement ukrainien (image d’illustration).
Depuis le déclenchement de la guerre en 2022, 2.318 enfants ukrainiens ont été portés disparus, 20.570 ont été déportés ou déplacés de force et 704 ont été tués, selon les chiffres du gouvernement ukrainien (image d’illustration).
AFP

Agence France-Presse

15.05.2026, 10:59

L'agence de presse étatique nord-coréenne KCNA a dénoncé les mesures prises par Londres comme des manœuvres «visant à diaboliser la Russie» et représentaient «une insulte intolérable» à l’encontre de Pyongyang.

Ces actes constituent «une provocation ignoble, immorale et motivée politiquement visant à ternir l’image extérieure de l'Etat et à dénigrer les relations d'amitié entre la Corée du Nord et la Russie», selon KCNA.

Depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022, les défenseurs des droits humains s'inquiètent d'un endoctrinement des enfants ukrainiens venant des territoires occupés par la Russie.

Selon un rapport de 2025 du Centre régional pour les droits humains, basé en Ukraine, Micha, un garçon de 12 ans et Liza une jeune fille de 16 ans, issus de territoires occupés, ont séjourné au camp international pour enfants de Songdowon, en Corée du Nord.

Ils y ont reçu l'instruction de «détruire» les militaristes japonais et ont rencontré des vétérans nord-coréens qui avaient attaqué un navire de la marine américaine en 1968, tuant et blessant neuf soldats américains, selon ce rapport.

La Grande-Bretagne a imposé des sanctions le 11 mai contre le camp de Songdowon, soupçonné de «participer» au programme russe de «déportation forcée et de rééducation d’enfants ukrainiens», selon le ministère britannique des Affaires étrangères.

La Grande-Bretagne a également accusé le camp de soutenir «des politiques ou actions qui sapent ou menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté ou l'indépendance de l'Ukraine».

Le camp international pour enfants de Songdowon a été créé pour promouvoir le système politique de la Corée du Nord auprès des jeunes étrangers, KCNA le décrivant comme «une base sacrée pour l’éducation et l’épanouissement des enfants».

Le voyagiste britannique Koryo Tours indique sur son site internet que le camp situé près de la ville de Wonsan (est) a été créé pour favoriser l’amitié internationale en accueillant des enfants venus de l’étranger.

Le site précise qu'il peut accueillir jusqu’à 1.200 jeunes et reçoit chaque année environ 400 visiteurs étrangers, provenant notamment de Russie, de Chine, de Thaïlande, de Mongolie et du Mexique.

Depuis le déclenchement de la guerre en 2022, 2.318 enfants ukrainiens ont été portés disparus, 20.570 ont été déportés ou déplacés de force et 704 ont été tués, selon les chiffres du gouvernement ukrainien.

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