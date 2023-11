La Corée du Nord a informé le Japon de son intention de lancer un satellite. Cette possible nouvelle tentative de lancement pourrait intervenir entre mercredi et le 1er décembre, selon l'agence des gardes-côtes japonais.

Le Premier ministre japonais Fumio Kishida s'adresse aux journalistes dans son bureau à Tokyo, mardi 21 novembre 2023. La Corée du Nord a annoncé au Japon qu'elle allait tenter une troisième fois de lancer un satellite d'espionnage militaire dans le courant du mois, ont rapporté les médias japonais mardi. (Kyodo News via AP) KEYSTONE

En cas de lancement, ce serait la troisième de Pyongyang, après deux échecs de mise en orbite d'un satellite militaire en mai et en août.

Le premier ministre japonais Fumio Kishida a annoncé mardi matin avoir donné instruction à ses ministres et aux agences gouvernementales «de faire le maximum pour recueillir des informations et les transmettre à la population japonaise, de demander l'annulation du lancement en coopération avec les pays concernés et de faire le maximum pour se préparer à des situations imprévisibles».

Toute utilisation de la technique des missiles balistiques constituerait une violation des résolutions de l'ONU, a-t-il averti, ajoutant que le Japon coordonnait sa réponse avec la Corée du Sud et les Etats-Unis, ses partenaires dans le cadre d'un accord de défense trilatéral.

Avertissement sud-coréen

Lundi, l'armée sud-coréenne avait mis en garde la Corée du Nord pour qu'elle cesse «immédiatement» ses préparatifs pour le lancement d'un satellite-espion, prévenant Pyongyang qu'elle prendrait «les mesures nécessaires» le cas échéant. Au début novembre, les services de renseignements sud-coréens avaient estimé que Pyongyang en était aux dernières étapes des préparatifs de sa troisième tentative.

Le ministre sud-coréen de la défense, Shin Won-sik, avait affirmé dimanche que le décollage pourrait avoir lieu dès cette semaine. «Si la Corée du Nord procède au lancement d'un satellite de reconnaissance militaire malgré notre avertissement, notre armée prendra les mesures nécessaires pour garantir la vie et la sécurité de la population», a-t-il lancé.

La Corée du Nord, dont le récent rapprochement avec la Russie inquiète les Etats-Unis et ses alliés sud-coréen et japonais, fournit, selon Séoul des armes à Moscou en échange de techniques spatiales russes visant à mettre en orbite un satellite d'espionnage militaire.

La Corée du Nord a procédé cette année à un nombre record d'essais d'armes, en dépit des sanctions internationales et des mises en garde des Etats-Unis, de la Corée du Sud et de leurs alliés. Elle a également déclaré «irréversible» son statut de puissance nucléaire.

ATS